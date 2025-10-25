Djurgården vann på bortaplan mot Leksand

Djurgården segrade – 3–1 mot Leksand

Djurgårdens femte seger på de senaste sex matcherna

Jacob Josefson matchvinnare för Djurgården

Djurgården vann mötet i SHL på bortaplan mot Leksand, med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1).

Segern var Djurgårdens femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har Leksand sex förluster i rad.

Leksand–Djurgården – mål för mål

Djurgården tog ledningen efter 18.24 genom Håvard Salsten på pass av Albin Grewe och Mathias Emilio Pettersen. Efter 2.09 i andra perioden slog Jacob Josefson till framspelad av Philip Holm och Charles Hudon och gjorde 0–2. Djurgården ökade ledningen till 0–3 genom Charles Hudon efter 13.39 i tredje perioden.

Lukas Vejdemo reducerade dock för Leksand med bara fyra minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Det här betyder att Leksand är kvar på tolfte plats och Djurgården stannar på femte plats, i tabellen. Ett fint lyft för Djurgården som låg på nionde plats så sent som den 26 september.

Tisdag 28 oktober 19.00 möter Leksand Malmö hemma i Tegera Arena medan Djurgården spelar borta mot Växjö.

Leksand–Djurgården 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 0–1 (18.24) Håvard Salsten (Albin Grewe, Mathias Emilio Pettersen).

Andra perioden: 0–2 (22.09) Jacob Josefson (Philip Holm, Charles Hudon).

Tredje perioden: 0–3 (53.39) Charles Hudon (Victor Eklund, Jacob Josefson), 1–3 (56.38) Lukas Vejdemo (Oskar Lang, Zaki Crookes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 0-1-4

Djurgården: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: IF Malmö Redhawks, hemma, 28 oktober

Djurgården: Växjö Lakers HC, borta, 28 oktober