Djurgården vann och kvitterade mot Modo Hockey U20

Djurgården segrade – 4–3 mot Modo Hockey U20

Djurgården segrade hemma med 4–3 (1–0, 3–2, 0–1) mot Modo Hockey U20 i åttondelsfinalen i U20-SM och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.

Djurgården–Modo Hockey U20 – mål för mål

Marcus Nordmark gav Djurgården ledningen efter tolv minuter assisterad av Theo Stockselius och Fred Nord.

Djurgården inledde andra perioden med att göra 2–0 genom Isak Jakobsson innan Modo Hockey U20 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Hugo Hallin för framspelad av Kristian Hägglöf efter 5.56.

I slutminuterna var det dock Djurgården som tog greppet. Fred Nord gjorde 3–2 efter 7.00, innan Arvid Drott satte 4–2 efter 7.44.

Felix Wassberg stod för målet när Modo Hockey U20 reducerade till 4–3 med 49 sekunder kvar att spela efter förarbete av Hugo Hallin. Fler mål än så blev det inte för Modo Hockey U20.

Fred Nord gjorde ett mål för Djurgården och tre målgivande passningar och Marcus Nordmark stod för ett mål och två assists. Hugo Hallin gjorde ett mål och två assist för Modo Hockey U20.

Nästa match spelas på torsdag 19.00.

Djurgården–Modo Hockey U20 4–3 (1–0, 3–2, 0–1)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (12.53) Marcus Nordmark (Theo Stockselius, Fred Nord).

Andra perioden: 2–0 (23.23) Isak Jakobsson (Marcus Nordmark, Fred Nord), 2–1 (24.59) Rasmus Ommedal Ohrstrand (Milan Sundström, Hugo Hallin), 2–2 (25.56) Hugo Hallin (Kristian Hägglöf), 3–2 (27.00) Fred Nord (Marcus Nordmark, Lucas Grahn), 4–2 (27.44) Arvid Drott (Fred Nord, Hampus Zirath).

Tredje perioden: 4–3 (59.11) Felix Wassberg (Hugo Hallin).

Ställning i serien: Djurgården–Modo Hockey U20 1–1

Nästa match:

19 mars, 19.00, Modo Hockey U20–Djurgården