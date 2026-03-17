Djurgården vann första matchen i dramat mot Malmö

Djurgården har tagit kommandot mot Malmö i åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr, efter vinst hemma med 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0) efter förlängning i första matchen.

Anton Frondell slog till 9.08 in i fjärde perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Djurgården–Malmö – mål för mål

Joona Ikonen gav gästande Malmö ledningen efter 18 minuter efter förarbete från Topi Niemelä och Janne Kuokkanen.

Efter 6.21 i andra perioden nätade Colby Sissons framspelad av Victor Eklund och Viggo Björck och kvitterade för Djurgården. Malmös Carl Persson gjorde 1–2 efter 16.26 på pass av Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi.

Viggo Björck kvitterade för Djurgården efter 52 sekunder in i tredje perioden på pass av Anton Frondell och Victor Eklund.

Djurgårdens Victor Eklund hade tre assists och Viggo Björck gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Djurgården–Malmö 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)

Åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr

Första perioden: 0–1 (18.37) Joona Ikonen (Topi Niemelä, Janne Kuokkanen).

Andra perioden: 1–1 (26.21) Colby Sissons (Victor Eklund, Viggo Björck), 1–2 (36.26) Carl Persson (Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi).

Tredje perioden: 2–2 (40.52) Viggo Björck (Anton Frondell, Victor Eklund).

Förlängning: 3–2 (69.08) Anton Frondell (Victor Eklund, Viggo Björck).

Ställning i serien: Djurgården–Malmö 1–0

Nästa match:

19 mars, 19.00, Malmö–Djurgården