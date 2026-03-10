Djurgården vände underläge och vann

Djurgården vann med 6–4 mot Växjö

Djurgårdens Håvard Salsten tvåmålsskytt

Joey Laleggia avgjorde för Djurgården

Djurgården låg under inför sista perioden i hemmamatchen i SHL mot Växjö. Men laget vände underläget och vann med 6–4 (1–1, 1–3, 4–0) i tisdagens match på Hovet.

Håvard Salsten gjorde två mål för Djurgården

Anton Frondell gav Djurgården ledningen efter 9.54 på pass av Victor Eklund och Håvard Salsten. 1–1 kom efter 18.24 när Manuel Ågren slog till efter förarbete från Brian Cooper och Joel Persson.

Efter 10.01 i andra perioden gjorde Växjö 1–2 genom Felix Robert.

Djurgården kvitterade till 2–2 genom Charles Hudon efter 11.26 av perioden.

Växjö gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, båda målen av Felix Robert.

Djurgården vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2–4 till 6–4 i tredje perioden. Det sista målet kom med 44 sekunder kvar av matchen.

Felix Robert gjorde tre mål för Växjö. Charles Hudon stod för tre poäng, varav ett mål för Djurgården, Joe Snively hade tre assists, Håvard Salsten gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Joey Laleggia gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Med två omgångar kvar är Djurgården på nionde plats i tabellen medan Växjö är på tredje plats.

Torsdag 12 mars 19.00 möter Djurgården Frölunda borta i Scandinavium medan Växjö spelar borta mot HV 71.

Djurgården–Växjö 6–4 (1–1, 1–3, 4–0)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (9.54) Anton Frondell (Victor Eklund, Håvard Salsten), 1–1 (18.24) Manuel Ågren (Brian Cooper, Joel Persson).

Andra perioden: 1–2 (30.01) Felix Robert (Eemeli Suomi, Leo Sahlin Wallenius), 2–2 (31.26) Charles Hudon (Joe Snively, Joey Laleggia), 2–3 (34.56) Felix Robert (Keegan Lowe, Petter Granberg), 2–4 (35.15) Felix Robert (Joel Persson, Reid Gardiner).

Tredje perioden: 3–4 (47.52) Ludvig Rensfeldt (Joey Laleggia, Mathias Emilio Pettersen), 4–4 (51.16) Håvard Salsten (Joe Snively, Mathias Emilio Pettersen), 5–4 (55.41) Joey Laleggia (Joe Snively, Charles Hudon), 6–4 (59.16) Håvard Salsten (Charles Hudon, Victor Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-0-2

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Frölunda HC, borta, 12 mars 19.00

Växjö: HV 71, borta, 12 mars 19.00