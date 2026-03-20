Djurgården utjämnade serien mot Modo Hockey U20

Djurgården vann med 3–0 mot Modo Hockey U20

Djurgården segrade borta och utjämnade till 2-2 i matchserien mot Modo Hockey U20 i åttondelsfinalen i U20-SM. Matchen slutade 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 16.55 in i andra perioden som Djurgården tog ledningen genom Hugo Lindell assisterad av Vilton Ferdfelt och Viktor Hedlund.

12.47 in i tredje perioden slog Hampus Zirath till framspelad av Liam Redstedt och ökade ledningen. Hampus Zirath gjorde också 0–3 efter pass från Arvid Drott och Leon Bjelkelöv Brunn efter 16.15.

Modo Hockey U20–Djurgården 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Andra perioden: 0–1 (36.55) Hugo Lindell (Vilton Ferdfelt, Viktor Hedlund).

Tredje perioden: 0–2 (52.47) Hampus Zirath (Liam Redstedt), 0–3 (56.15) Hampus Zirath (Arvid Drott, Leon Bjelkelöv Brunn).

Ställning i serien: Modo Hockey U20–Djurgården 2–2

Nästa match:

22 mars, 13.00, Djurgården–Modo Hockey U20