Djurgården starkast – avgjorde i förlängningen mot Luleå

Djurgårdens väg till seger mot Luleå hemma i U20 nationell norra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Leon Gerber blev matchhjälte för Djurgården med sitt mål i förlängningen.

I och med detta har Djurgården hela fem raka segrar i U20 nationell norra.

Djurgården–Luleå – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 8.40 i andra perioden gjorde Luleå 0–1 genom Anton Nilsson.

Djurgården kvitterade till 1–1 genom Marcus Nordmark med 3.59 kvar att spela av perioden.

Luleå gjorde 1–2 genom David Thomasson efter 18.12.

15.05 in i tredje perioden satte Max Lind pucken och kvitterade.

I förlängningen tog det 2.54 innan Djurgården också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Leon Gerber.

Det här var fjärde mötet mellan Djurgården och Luleå den här säsongen. Djurgårdens IF vann de två första mötena. Luleå HF vann senast lagen möttes.

Lördag 14 februari 14.00 spelar Djurgården borta mot Leksand. Luleå möter Skellefteå AIK U20 borta i Skellefteå Kraft Arena söndag 15 februari 12.00.

Djurgården–Luleå 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0)

U20 nationell norra, Hovet

Andra perioden: 0–1 (28.40) Anton Nilsson (David Lövgren, Måns Josbrant), 1–1 (36.01) Marcus Nordmark (Ted Tuomarila), 1–2 (38.12) David Thomasson (Lukas Kral, Oscar Landström).

Tredje perioden: 2–2 (55.05) Max Lind.

Förlängning: 3–2 (62.54) Leon Gerber.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 5-0-0

Luleå: 2-3-0

Nästa match:

Djurgården: Leksand, borta, 14 februari 14.00

Luleå: Skellefteå, borta, 15 februari 12.00