Djurgården knep segern i målmässigt jämn match mot SSK U18

Djurgården segrade – 3–2 mot SSK U18

Lukas Mattsson matchvinnare för Djurgården

Tredje raka segern för Djurgården

Bortalaget Djurgården tog en uddamålsseger i matchen mot SSK U18 i Scaniarinken. Laget vann matchen i U18 Nationell södra herr på lördagen med 3–2 (1–1, 2–1, 0–0).

SSK U18–Djurgården – mål för mål

SSK U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.07 slog Gustav Lindén till efter pass från Viggo Carlson. Djurgården kvitterade när Anton Winbo fick träff på passning från Ville Söderström och David Holst efter 19.15.

Djurgården startade också andra perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Egon Ekberg och Lukas Mattsson. SSK U18 gjorde 3–2 genom Anton Wigell efter 19.01 men kom aldrig närmare.

Tredje perioden blev mållös och Djurgården höll i sin 3–2-ledning och vann.

SSK U18 har två vinster och tre förluster och 11–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har tre vinster och två förluster och 16–12 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, SSK U18 på åttonde plats och Djurgården på femte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Södertälje SK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Djurgårdens IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, söndag 25 januari möter SSK U18 Huddinge IK hemma i Scaniarinken 12.00 medan Djurgården spelar borta mot Örebro Hockey U18 16.00.

SSK U18–Djurgården 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

U18 Nationell södra herr, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (3.07) Gustav Lindén (Viggo Carlson), 1–1 (19.15) Anton Winbo (Ville Söderström, David Holst).

Andra perioden: 1–2 (27.41) Egon Ekberg (Oliver Sundberg, Tom Pråhl), 1–3 (28.13) Lukas Mattsson (William Canemyr, Gustaf Révay), 2–3 (39.01) Anton Wigell (Loke Åkesson, Viggo Carlson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 2-0-3

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

SSK U18: Huddinge IK, hemma, 25 januari 12.00

Djurgården: Örebro HK, borta, 25 januari 16.00