Djurgården i superläge efter ny seger

Djurgården är med stormsteg på väg mot seger mot Frölunda, efter seger med 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter förlängning på bortaplan i finalen i U20-SM. Djurgården leder matchserien med 2-0 och kan avgöra matchserien på lördag.

Djurgården tog därmed fjärde raka seger mot just Frölunda.

Frölunda–Djurgården – mål för mål

Liam Elofsson gjorde 1–0 till Frölunda efter 17 minuter framspelad av Mads Kongsbak Klyvö och Max Westergård.

Efter 19.24 i andra perioden slog Fred Nord till på pass av Arvid Drott och Leon Bjelkelöv Brunn och kvitterade för Djurgården.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Matchvinnare för bortalaget Djurgården 3.53 in i förlängningen blev Arvid Drott med det avgörande förlängningsmålet.

Lagen möts igen på lördag 17.00.

Frölunda–Djurgården 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

Finalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (17.35) Liam Elofsson (Mads Kongsbak Klyvö, Max Westergård).

Andra perioden: 1–1 (39.24) Fred Nord (Arvid Drott, Leon Bjelkelöv Brunn).

Förlängning: 1–2 (63.53) Arvid Drott (Theo Stockselius).

Ställning i serien: Frölunda–Djurgården 0–2

Nästa match:

18 april, 17.00, Djurgården–Frölunda