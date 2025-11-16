Djurgården fortsätter vinna – 4–2 mot Brynäs

Djurgården vann med 4–2 mot Brynäs

Djurgårdens femte seger på de senaste sex matcherna

Vilton Ferdfelt avgjorde för Djurgården

Det går fortsatt bra för Djurgården i U20 nationell norra. På söndagen mötte laget Brynäs i Monitor ERP Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Brynäs blev 4–2 (2–0, 2–1, 0–1).

AIK nästa för Djurgården

Djurgården gjorde 0–1 efter sex minuters spel.

Efter 9.41 gjorde också laget 0–2 när Hugo Lindell fick träff. Efter 2.11 i andra perioden ökade Djurgården på till 0–3 genom Vilton Ferdfelt.

Brynäs reducerade dock till 1–3 genom Melker Jonsson efter 14.25 av perioden.

Djurgården ökade ledningen till 1–4 genom Fred Nord efter 16.02. 4.22 in i tredje perioden slog Michal Svrcek till framspelad av Hugo Engelaar och Melker Jonsson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Brynäs.

Lagens första möte för säsongen vann Djurgårdens IF med 5–2.

Lördag 22 november 11.00 spelar Brynäs hemma mot Luleå. Djurgården möter AIK borta i Ulriksdals IP fredag 21 november 19.00.

Brynäs–Djurgården 2–4 (0–2, 1–2, 1–0)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (6.52) Hampus Zirath (Ville Söderström, Max Lind), 0–2 (9.41) Hugo Lindell.

Andra perioden: 0–3 (22.11) Vilton Ferdfelt, 1–3 (34.25) Melker Jonsson (Leo Berggren, Hugo Östberg), 1–4 (36.02) Fred Nord (Carl Carlenius, Ted Tuomarila).

Tredje perioden: 2–4 (44.22) Michal Svrcek (Hugo Engelaar, Melker Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Djurgården: 5-0-0

Nästa match:

Brynäs: Luleå HF, hemma, 22 november

Djurgården: AIK, borta, 21 november