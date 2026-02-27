Djurgårdens fina svit fortsätter mot Brynäs
- Djurgården segrade – 5–0 mot Brynäs
- Djurgårdens nionde seger på de senaste tio matcherna
- Arvid Drott tvåmålsskytt för Djurgården
Brynäs är ett motstånd som verkar passa bra för Djurgården. På fredagen tog Djurgården ännu en seger borta mot just Brynäs. Matchen i U20 nationell norra slutade hela 5–0 (1–0, 1–0, 3–0). Det var Djurgårdens femte raka seger mot just Brynäs.
Det här innebär att Djurgården nu har fyra segrar i följd i U20 nationell norra.
Egon Ekberg gjorde avgörande målet
Egon Ekberg gjorde 1–0 till gästande Djurgården efter 12.25 efter förarbete av Fred Nord och Max Lind.
Efter 19.35 i andra perioden nätade Arvid Drott framspelad av Liam Redstedt och Leon Bjelkelöv Brunn och gjorde 0–2.
Djurgården fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Vilton Ferdfelt, Arvid Drott och Leon Bjelkelöv Brunn.
Djurgårdens Fred Nord hade tre assists.
Brynäs stannar därmed i serieledning och Djurgården på fjärde plats i tabellen.
Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Djurgårdens IF vunnit.
Söndag 1 mars möter Brynäs AIK hemma 14.00 och Djurgården möter Timrå U20 borta 15.00.
Brynäs–Djurgården 0–5 (0–1, 0–1, 0–3)
U20 nationell norra, Monitor ERP Arena
Första perioden: 0–1 (12.25) Egon Ekberg (Fred Nord, Max Lind).
Andra perioden: 0–2 (39.35) Arvid Drott (Liam Redstedt, Leon Bjelkelöv Brunn).
Tredje perioden: 0–3 (42.49) Vilton Ferdfelt (Carl Carlenius, Fred Nord), 0–4 (43.15) Leon Bjelkelöv Brunn (Fred Nord, Egon Ekberg), 0–5 (52.09) Arvid Drott (Leon Gerber).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Brynäs: 2-0-3
Djurgården: 4-0-1
Nästa match:
Brynäs: AIK, hemma, 1 mars 14.00
Djurgården: Timrå, borta, 1 mars 15.00
