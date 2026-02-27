Djurgårdens fina svit fortsätter mot Brynäs

Djurgården segrade – 5–0 mot Brynäs

Djurgårdens nionde seger på de senaste tio matcherna

Arvid Drott tvåmålsskytt för Djurgården

Brynäs är ett motstånd som verkar passa bra för Djurgården. På fredagen tog Djurgården ännu en seger borta mot just Brynäs. Matchen i U20 nationell norra slutade hela 5–0 (1–0, 1–0, 3–0). Det var Djurgårdens femte raka seger mot just Brynäs.

Det här innebär att Djurgården nu har fyra segrar i följd i U20 nationell norra.

Egon Ekberg gjorde avgörande målet

Egon Ekberg gjorde 1–0 till gästande Djurgården efter 12.25 efter förarbete av Fred Nord och Max Lind.

Efter 19.35 i andra perioden nätade Arvid Drott framspelad av Liam Redstedt och Leon Bjelkelöv Brunn och gjorde 0–2.

Djurgården fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Vilton Ferdfelt, Arvid Drott och Leon Bjelkelöv Brunn.

Djurgårdens Fred Nord hade tre assists.

Brynäs stannar därmed i serieledning och Djurgården på fjärde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Djurgårdens IF vunnit.

Söndag 1 mars möter Brynäs AIK hemma 14.00 och Djurgården möter Timrå U20 borta 15.00.

Brynäs–Djurgården 0–5 (0–1, 0–1, 0–3)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (12.25) Egon Ekberg (Fred Nord, Max Lind).

Andra perioden: 0–2 (39.35) Arvid Drott (Liam Redstedt, Leon Bjelkelöv Brunn).

Tredje perioden: 0–3 (42.49) Vilton Ferdfelt (Carl Carlenius, Fred Nord), 0–4 (43.15) Leon Bjelkelöv Brunn (Fred Nord, Egon Ekberg), 0–5 (52.09) Arvid Drott (Leon Gerber).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-0-3

Djurgården: 4-0-1

Nästa match:

Brynäs: AIK, hemma, 1 mars 14.00

Djurgården: Timrå, borta, 1 mars 15.00