Djurgården avgjorde tät match mot Luleå i tredje perioden

Djurgården vann med 4–2 mot Luleå

David Blomgren matchvinnare för Djurgården

Tredje raka nederlaget för Luleå

Matchen mellan hemmalaget Luleå och gästande Djurgården var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Djurgården och vann matchen i SHL med 4–2 (1–1, 0–0, 3–1).

Luleå–Djurgården – mål för mål

Första perioden var jämn. Luleå inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Mathias Bromé efter 3.46, men Djurgården kvitterade genom Viggo Björck efter 9.14.

Andra perioden blev mållös. Djurgården stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–1 till 1–4.

Filip Eriksson reducerade dock för Luleå med bara två minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Djurgården är på sjätte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 27 september. Då möter Luleå Leksand i Tegera Arena 15.15. Djurgården tar sig an Timrå hemma 18.00.

Luleå–Djurgården 2–4 (1–1, 0–0, 1–3)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (3.46) Mathias Bromé (Pontus Andreasson, Frederic Allard), 1–1 (9.14) Viggo Björck (Mathias Emilio Pettersen).

Tredje perioden: 1–2 (41.43) Jesse Ylönen (Joseph Snively, Håvard Salsten), 1–3 (48.15) David Blomgren (Valtteri Pulli), 1–4 (57.19) Joseph Snively, 2–4 (58.05) Filip Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 2-0-3

Djurgården: 3-0-2

Nästa match:

Luleå: Leksands IF, borta, 27 september

Djurgården: Timrå IK, hemma, 27 september