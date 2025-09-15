Djurgården avgjorde tät match mot Luleå i tredje perioden

Djurgården vann med 5–3 mot Luleå

Vilton Ferdfelt avgjorde för Djurgården

Fyra mål för Djurgården utan svar

Matchen mellan hemmalaget Luleå och gästande Djurgården var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Djurgården och vann matchen i U20 nationell norra med 5–3 (0–2, 3–1, 2–0).

Luleå–Djurgården – mål för mål

Luleå tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Djurgården reducerade dock till 2–1 genom Hampus Zirath tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 4.24 gjorde Luleå 3–1 genom Lukas Kral.

Djurgården reducerade och kvitterade till 3–3 genom Marcus Nordmark och Bobo Tyche. I tredje perioden gjorde Djurgården 3–4 efter 6.23 genom Vilton Ferdfelt framspelad av Max Lind och Leon Bjelkelöv Brunn. Och med bara 1.23 kvar satte Egon Ekberg 3–5 på pass av Marcus Nordmark och Theo Stockselius.

Djurgården vann senast lagen möttes med 9–3 i Lulebohallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 14 september. Då möter Luleå AIK i Coop Norrbotten Arena 12.00. Djurgården tar sig an Skellefteå AIK J20 borta 11.00.

Luleå–Djurgården 3–5 (2–0, 1–3, 0–2)

U20 nationell norra, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (0.17) Joseph Harmouche (Tsimafej Tuzin), 2–0 (16.46) Lo Axelsson (David Thomasson, Oscar Landström).

Andra perioden: 2–1 (22.39) Hampus Zirath (Elliot Frånberg, Viktor Hedlund), 3–1 (24.24) Lukas Kral (Lo Axelsson, Oscar Landström), 3–2 (26.00) Marcus Nordmark (Theo Stockselius, Arvid Drott), 3–3 (31.17) Bobo Tyche (Ted Tuomarila, Sidnie Luther).

Tredje perioden: 3–4 (46.23) Vilton Ferdfelt (Max Lind, Leon Bjelkelöv Brunn), 3–5 (58.37) Egon Ekberg (Marcus Nordmark, Theo Stockselius).

Nästa match:

Luleå: AIK, hemma, 14 september

Djurgården: Skellefteå, borta, 14 september