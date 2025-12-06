Djurgården avgjorde i straffläggningen hemma mot Timrå IK

Djurgården vann med 3–2 efter straffar

Viggo Björck matchvinnare för Djurgården

Timrå IK:s andra raka förlust

Det blev en riktigt tajt match när Djurgården tog emot Timrå IK i SHL. Matchen avgjordes först efter straffar där hemmalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Viggo Björck blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Djurgårdens fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka på Hovet.

LHC nästa för Djurgården

Anton Frondell gjorde 1–0 till Djurgården efter 6.33 assisterad av Jesse Ylönen och Oliver Kylington.

Efter 19.43 kvitterade Timrå IK när Marcus Westfält fick träff efter pass från Ludvig Levinsson och Anton Heikkinen.

Timrå IK gjorde också 1–2 efter 16.10 i andra perioden när Jeremy Boyce-Rotevall hittade rätt på pass av Alfons Freij och Erik Walli Walterholm.

17.43 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Philip Holm framspelad av Jesper Pettersson och kvitterade.

I straffläggningen var det Djurgården som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Viggo Björck för.

Det här var Djurgårdens femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Timrå IK:s sjätte uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Djurgården på femte plats och Timrå IK på åttonde plats.

Nästa motstånd för Djurgården är LHC. Timrå IK tar sig an Skellefteå AIK hemma. Båda matcherna spelas torsdag 18 december 19.00.

Djurgården–Timrå IK 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (6.33) Anton Frondell (Jesse Ylönen, Oliver Kylington), 1–1 (19.43) Marcus Westfält (Ludvig Levinsson, Anton Heikkinen).

Andra perioden: 1–2 (36.10) Jeremy Boyce-Rotevall (Alfons Freij, Erik Walli Walterholm).

Tredje perioden: 2–2 (57.43) Philip Holm (Jesper Pettersson).

Straffar: 3–2 (65.00) Viggo Björck.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-1-2

Timrå IK: 1-2-2

Nästa match:

Djurgården: Linköping HC, borta, 18 december

Timrå IK: Skellefteå AIK, hemma, 18 december