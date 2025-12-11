Detroit tog ny seger mot favoritmotståndet

Detroit vann med 4–3 mot Calgary

Detroits fjärde seger på de senaste fem matcherna

Detroits Alex DeBrincat tvåmålsskytt

Calgary har varit lite av ett drömmotstånd för Detroit. På torsdagen tog Detroit ännu en seger borta mot Calgary. Matchen i NHL slutade 4–3 (2–0, 2–0, 0–3). Det var Detroits sjunde raka seger mot just Calgary.

Segern var Detroits fjärde på de senaste fem matcherna.

Dylan Larkin blev matchvinnare

Alex DeBrincat gjorde 1–0 till Detroit efter bara 1.02 på pass av Patrick Kane och Andrew Copp.

Men redan efter 4.32 gjorde Axel Sandin Pellikka mål efter pass från Alex DeBrincat och Patrick Kane och ökade ledningen till 0–2.

Efter 7.43 i andra perioden nätade Alex DeBrincat på nytt framspelad av Andrew Copp och gjorde 0–3.

Dylan Larkin gjorde dessutom 0–4 efter 9.12 på pass av Lucas Raymond.

Joel Farabee, Matt Coronato och MacKenzie Weegar reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–4 kom inte Calgary.

Detroits Alex DeBrincat stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen möts på nytt i Little Caesars Arena den 17 mars.

Nästa motstånd för Calgary är Los Angeles. Lagen möts söndag 14 december 04.00 i Crypto.com Arena. Detroit tar sig an Edmonton borta fredag 12 december 03.00.

Calgary–Detroit 3–4 (0–2, 0–2, 3–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 0–1 (1.02) Alex DeBrincat (Patrick Kane, Andrew Copp), 0–2 (4.32) Axel Sandin Pellikka (Alex DeBrincat, Patrick Kane).

Andra perioden: 0–3 (27.43) Alex DeBrincat (Andrew Copp), 0–4 (29.12) Dylan Larkin (Lucas Raymond).

Tredje perioden: 1–4 (48.02) Joel Farabee, 2–4 (49.22) Matt Coronato (Nazem Kadri), 3–4 (54.38) MacKenzie Weegar (Rasmus Andersson, Nazem Kadri).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-0-2

Detroit: 4-1-0

Nästa match:

Calgary: Los Angeles Kings, borta, 14 december 04.00

Detroit: Edmonton Oilers, borta, 12 december 03.00