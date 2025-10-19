Detroit ny serieledare efter seger mot Edmonton

Detroit vann med 4–2 mot Edmonton

Detroits femte seger på de senaste sex matcherna

Dylan Larkin matchvinnare för Detroit

Detroit slog Edmonton hemma med 4–2 (0–0, 3–1, 1–1) och är ny serieledare i NHL efter sex spelade matcher, två poäng före Montreal. Edmonton ligger på fjärde plats i tabellen.

Därmed har Detroit vunnit fem matcher i rad i NHL.

Buffalo nästa för Detroit

Första perioden blev mållös. Detroit hade övertaget i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 8.53 genom Dylan Larkin och gick upp till 2–0 innan Edmonton svarade.

I periodpausen hade Detroit ledningen med 3–1. Edmonton reducerade dock till 3–2 genom Leon Draisaitl efter 7.35 av perioden.

Detroit kunde dock avgöra till 4–2 med 1.22 kvar av matchen genom Emmitt Finnie.

Dylan Larkin gjorde två mål för Detroit och två målgivande passningar och Emmitt Finnie stod för två mål och ett assist.

Den 12 december tar lagen sig an varandra igen, då i Rogers Place.

Torsdag 23 oktober 01.30 spelar Detroit borta mot Buffalo. Edmonton möter Ottawa borta i Canadian Tire Centre onsdag 22 oktober 01.00.

Detroit–Edmonton 4–2 (0–0, 3–1, 1–1)

NHL, Little Caesars Arena

Andra perioden: 1–0 (28.53) Dylan Larkin (Ben Chiarot, Lucas Raymond), 2–0 (31.49) Emmitt Finnie (Jacob Bernard-Docker, Dylan Larkin), 2–1 (32.20) Noah Philp (Vasily Podkolzin, Brett Kulak), 3–1 (37.07) Dylan Larkin (Emmitt Finnie, John Gibson).

Tredje perioden: 3–2 (47.35) Leon Draisaitl (Brett Kulak, Mattias Ekholm), 4–2 (58.38) Emmitt Finnie (Lucas Raymond, Dylan Larkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 5-0-0

Edmonton: 2-0-3

Nästa match:

Detroit: Buffalo Sabres, borta, 23 oktober

Edmonton: Ottawa Senators, borta, 22 oktober