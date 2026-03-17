Detroit förlänger segersviten mot Calgary

Detroit vann med 5–2 mot Calgary

Detroits Patrick Kane tvåmålsskytt

Calgarys andra raka förlust

Calgary är ett favoritmotstånd för Detroit och på tisdagen tog Detroit ännu en seger hemma mot just Calgary. Matchen i NHL slutade 5–2 (0–1, 4–1, 1–0). Det var Detroits åttonde raka seger mot just Calgary.

Morgan Frost gjorde 1–0 till Calgary efter 17.35 på passning från Matvei Gridin och Matt Coronato.

Detroit hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–1 efter 1.03 genom Patrick Kane och gick upp till 3–1 innan Calgary svarade.

I periodpausen hade Detroit ledningen med 4–2.

Dominik Shine stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.05 kvar att spela.

Detroits Alex DeBrincat hade tre assists.

Detroit ligger på tredje plats i Atlantic division efter matchen medan Calgary är på sjunde plats i Pacific division.

När lagen senast möttes vann Detroit med 4–3.

Calgary tar sig an St Louis hemma torsdag 19 mars 02.30.

Detroit–Calgary 5–2 (0–1, 4–1, 1–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 0–1 (17.35) Morgan Frost (Matvei Gridin, Matt Coronato).

Andra perioden: 1–1 (21.03) Patrick Kane (Alex DeBrincat), 2–1 (25.06) Emmitt Finnie (Albert Johansson, Lucas Raymond), 3–1 (26.37) Patrick Kane (Alex DeBrincat, J.T. Compher), 3–2 (27.23) Matt Coronato, 4–2 (31.45) Moritz Seider (Alex DeBrincat, J.T. Compher).

Tredje perioden: 5–2 (58.55) Dominik Shine.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 2-1-2

Calgary: 1-0-4

Nästa match:

