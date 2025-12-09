Detroit besegrade Vancouver och toppar nu Atlantic division

Seger för Detroit med 4–0 mot Vancouver

James Van Riemsdyk matchvinnare för Detroit

Andra raka segern för Detroit

Segern mot Vancouver på bortaplan innebär att Detroit nu leder Pacific division, en poäng före Tampa Bay. Tampa Bay har dock en match mindre spelad. Detroit vann med 4–0 (1–0, 2–0, 1–0). Vancouver ligger på åttonde plats i Pacific division.

Vancouver–Detroit – mål för mål

James Van Riemsdyk gav Detroit ledningen efter 14 minuter efter förarbete från JT Compher och Michael Rasmussen.

Efter 15.15 i andra perioden nätade Andrew Copp framspelad av Alex DeBrincat och Axel Sandin Pellikka och gjorde 0–2.

Nate Danielson gjorde dessutom 0–3 efter 15.52 på pass av Axel Sandin Pellikka och Marco Kasper.

Detroit gjorde också 0–4 genom Dylan Larkin framspelad av Lucas Raymond efter 15.29 i tredje perioden.

Lagen möts igen 9 januari i Little Caesars Arena.

I nästa omgång har Vancouver Buffalo hemma i Rogers Arena, fredag 12 december 04.00. Detroit spelar borta mot Calgary torsdag 11 december 02.30.

Vancouver–Detroit 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (14.14) James Van Riemsdyk (JT Compher, Michael Rasmussen).

Andra perioden: 0–2 (35.15) Andrew Copp (Alex DeBrincat, Axel Sandin Pellikka), 0–3 (35.52) Nate Danielson (Axel Sandin Pellikka, Marco Kasper).

Tredje perioden: 0–4 (55.29) Dylan Larkin (Lucas Raymond).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-1-3

Detroit: 3-2-0

Nästa match:

Vancouver: Buffalo Sabres, hemma, 12 december

Detroit: Calgary Flames, borta, 11 december