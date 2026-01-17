Detroit avgjorde i tredje perioden – vann mot San Jose

Detroit-seger med 4–2 mot San Jose

Detroits femte seger på de senaste sex matcherna

Dylan Larkin avgjorde för Detroit

Detroit vann matchen hemma mot San Jose i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Detroit drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (1–1, 1–1, 2–0).

Segern var Detroits femte på de senaste sex matcherna.

Detroit–San Jose – mål för mål

Detroit tog ledningen efter sex minuter genom Alex DeBrincat framspelad av Lucas Raymond och James Van Riemsdyk. San Jose kvitterade genom Will Smith assisterad av Macklin Celebrini och John Klingberg efter 9.54.

Collin Graf gav laget ledningen efter 1.58 in i andra perioden efter pass från Nick Leddy och Sam Dickinson. Efter 6.55 i andra perioden slog J.T. Compher till framspelad av Marco Kasper och kvitterade för Detroit.

4.41 in i tredje perioden satte Dylan Larkin pucken på pass av Lucas Raymond och James Van Riemsdyk och gav laget ledningen. Detroit punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.32 kvar att spela genom Marco Kasper på passning från Lucas Raymond. 4–2-målet blev matchens sista.

Detroits Lucas Raymond hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Detroit med 3–2 efter straffar.

I nästa match möter Detroit Ottawa hemma på söndag 18 januari 23.00.

Detroit–San Jose 4–2 (1–1, 1–1, 2–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (6.18) Alex DeBrincat (Lucas Raymond, James Van Riemsdyk), 1–1 (9.54) Will Smith (Macklin Celebrini, John Klingberg).

Andra perioden: 1–2 (21.58) Collin Graf (Nick Leddy, Sam Dickinson), 2–2 (26.55) J.T. Compher (Marco Kasper).

Tredje perioden: 3–2 (44.41) Dylan Larkin (Lucas Raymond, James Van Riemsdyk), 4–2 (58.28) Marco Kasper (Lucas Raymond).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 4-0-1

San Jose: 3-0-2

Nästa match:

Detroit: Ottawa Senators, hemma, 18 januari 23.00