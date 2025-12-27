Degerstedt och Treloar klev fram som matchvinnare mot Bik Karlskoga

Mora vann med 2–1 mot Bik Karlskoga

Moras fjärde seger på de senaste fem matcherna

Travis Treloar matchvinnare för Mora

2–1 vann Mora med hemma mot Bik Karlskoga på lördagen i hockeyallsvenskan.

Mora hade 6 raka förluster mot Bik Karlskoga inför lördagens match.

Segern var Moras fjärde på de senaste fem matcherna.

Mora–Bik Karlskoga – mål för mål

Arvid Degerstedt gjorde 1–0 till Mora efter fem minuters spel.

Efter 1.22 i andra perioden slog Travis Treloar till framspelad av Connor Maceachern och Marcus Karlström och gjorde 2–0.

Oliver Eklind reducerade för Bik Karlskoga efter 3.44 in i tredje perioden efter förarbete av Hampus Plato och Noel Fransén. Fler mål än så blev det inte för Bik Karlskoga.

Resultatet innebär att Mora ligger kvar på sjunde plats och Bik Karlskoga på tredje plats i tabellen. Noteras kan att Mora sedan den 11 december har avancerat fyra placeringar i tabellen.

I nästa match möter Mora Östersunds IK borta och Bik Karlskoga möter AIK hemma. Båda matcherna spelas måndag 29 december 19.00.

Mora–Bik Karlskoga 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (5.28) Arvid Degerstedt.

Andra perioden: 2–0 (21.22) Travis Treloar (Connor Maceachern, Marcus Karlström).

Tredje perioden: 2–1 (43.44) Oliver Eklind (Hampus Plato, Noel Fransén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-1-0

Bik Karlskoga: 3-0-2

Nästa match:

Mora: Östersunds IK, borta, 29 december 19.00

Bik Karlskoga: AIK, hemma, 29 december 19.00