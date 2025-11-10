Dallas vann toppmötet hemma mot Seattle

Seger för Dallas med 2–1 mot Seattle

Tyler Seguin matchvinnare för Dallas

Andra raka segern för Dallas

Två topplag möttes i NHL under måndagen när Dallas tog emot tredjeplacerade Seattle. Dallas vann matchen med 2–1 (2–1, 0–0, 0–0).

Dallas–Seattle – mål för mål

Seattle tog ledningen i början av första perioden genom Jaden Schwartz.

Tyler Seguin och Wyatt Johnston gjorde att Dallas vände till underläget till ledning med 2–1.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och Dallas höll i sin 2–1-ledning och vann.

Dallas har tre segrar och två förluster och 19–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Seattle har två vinster och tre förluster och 11–15 i målskillnad. Det här var Dallas åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Seattles femte uddamålsförlust.

Onsdag 12 november spelar Dallas borta mot Ottawa 01.00 och Seattle mot Columbus hemma 04.00 i Climate Pledge Arena.

Dallas–Seattle 2–1 (2–1, 0–0, 0–0)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (3.15) Jaden Schwartz, 1–1 (4.26) Wyatt Johnston (Jason Robertson, Miro Heiskanen), 2–1 (19.27) Tyler Seguin (Roope Hintz, Miro Heiskanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 3-1-1

Seattle: 2-1-2

Nästa match:

Dallas: Ottawa Senators, borta, 12 november

Seattle: Columbus Blue Jackets, hemma, 12 november