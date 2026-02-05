Dallas vann på nytt – 5–4 mot St Louis

Dallas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Avgörande målet kom efter 59.37.

Dallas visar fin form i NHL. På torsdagen mötte laget St Louis på hemmaplan i American Airlines Center och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot St Louis blev 5–4 (1–2, 3–0, 1–2).

Segermålet för Dallas stod Jamie Benn för med bara 23 sekunder kvar av slutperioden.

Jamie Benn blev matchvinnare

St Louis tog ledningen i första perioden genom Pavel Butjnevitj.

Dallas kvitterade till 1–1 genom Jason Robertson efter 11.37.

St Louis gjorde 1–2 genom Jordan Kyrou efter 18.33 i matchen.

Dallas gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2.

St Louis reducerade och kvitterade till 4–4 genom Jimmy Snuggerud och Alexey Toropchenko med knappt fem minuter kvar att spela.

Dallas kunde dock avgöra till 5–4 med 23 sekunder kvar av matchen genom Jamie Benn.

Dallas Jamie Benn stod för två mål och ett assist.

Resultatet innebär att Dallas ligger kvar på tredje plats i Central division och St Louis sist, på åttonde plats i Central division.

Det här var fjärde mötet mellan Dallas och St Louis den här säsongen. Dallas Stars har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. St Louis Blues vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa omgång har Dallas Seattle hemma i American Airlines Center, torsdag 26 februari 02.00. St Louis spelar hemma mot Seattle fredag 27 februari 02.00.

Dallas–St Louis 5–4 (1–2, 3–0, 1–2)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (7.29) Pavel Butjnevitj (Jordan Kyrou, Justin Faulk), 1–1 (11.37) Jason Robertson (Mikko Rantanen, Miro Heiskanen), 1–2 (18.33) Jordan Kyrou (Justin Faulk, Tyler Tucker).

Andra perioden: 2–2 (21.56) Matt Duchene (Thomas Harley, Jamie Benn), 3–2 (23.57) Mavrik Bourque (Jason Robertson, Roope Hintz), 4–2 (31.57) Jamie Benn (Matt Duchene, Esa Lindell).

Tredje perioden: 4–3 (51.05) Jimmy Snuggerud, 4–4 (55.31) Alexey Toropchenko (Philip Broberg, Jimmy Snuggerud), 5–4 (59.37) Jamie Benn (Miro Heiskanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 5-0-0

St Louis: 1-0-4

Nästa match:

Dallas: Seattle Kraken, hemma, 26 februari 02.00

St Louis: Seattle Kraken, hemma, 27 februari 02.00