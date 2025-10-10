Dallas vann med 5–4 borta mot Winnipeg

Dallas segrade – 5–4 mot Winnipeg

Wyatt Johnston avgjorde för Dallas

Dallas gjorde fyra raka mål

Det blev seger för bortalaget Dallas i matchen mot Winnipeg i Bell MTS Place. Laget vann fredagens match i NHL med 5–4 (2–1, 0–0, 3–3).

Winnipeg–Dallas – mål för mål

Dallas tog ledningen i början av första perioden genom Mikko Rantanen.

Winnipeg kvitterade till 1–1 genom Kyle Connor efter 6.22.

Efter 15.26 i matchen gjorde Dallas 1–2 genom Nils Lundkvist.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Dallas stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 1–2 till 1–5 på bara 2.24.

Morgan Barron, Kyle Connor och Kyle Connor reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv, men närmare än 4–5 kom inte Winnipeg.

Mikko Rantanen gjorde ett mål för Dallas och två assist. Kyle Connor gjorde tre mål för Winnipeg och Mark Scheifele hade tre assists.

Dallas vann senast lagen möttes med 2–1.

Nästa motstånd för Winnipeg är Los Angeles. Lagen möts lördag 11 oktober 19.30 i Bell MTS Place. Dallas tar sig an Colorado borta söndag 12 oktober 03.00.

Winnipeg–Dallas 4–5 (1–2, 0–0, 3–3)

NHL, Bell MTS Place

Första perioden: 0–1 (3.17) Mikko Rantanen (Roope Hintz, Sam Steel), 1–1 (6.22) Kyle Connor (Mark Scheifele, Gabriel Vilardi), 1–2 (15.26) Nils Lundkvist (Mikko Rantanen, Jason Robertson).

Tredje perioden: 1–3 (41.01) Jason Robertson (Mikko Rantanen), 1–4 (41.35) Tyler Seguin (Matt Duchene, Thomas Harley), 1–5 (43.25) Wyatt Johnston (Nils Lundkvist, Thomas Harley), 2–5 (49.57) Morgan Barron, 3–5 (51.15) Kyle Connor (Mark Scheifele, Dylan Demelo), (Mark Scheifele, Dylan Demelo).

Nästa match:

Winnipeg: Los Angeles Kings, hemma, 11 oktober

Dallas: Colorado Avalanche, borta, 12 oktober