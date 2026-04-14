Dallas fortsätter vinna – 6–5 mot Toronto

Dallas vann med 6–5 mot Toronto

Dallas femte seger på de senaste sex matcherna

Mavrik Bourque gjorde tre mål för Dallas

På tisdagen kom fjärde raka segern i NHL för Dallas. Det blev 6–5 (0–3, 3–0, 3–2) borta mot Toronto. Det innebär att Toronto åkte på sjätte raka förlusten.

Toronto spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

I andra perioden var det i stället Dallas som hade greppet. Laget vann perioden med 0–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Toronto gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–3 till 5–3, målen av Max Domi och Nick Robertson.

Dallas vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 5–3 till 5–6. Bourques 5–6-mål kom med drygt fem minuter kvar av matchen.

Mavrik Bourque gjorde tre mål för Dallas och spelade fram till ett mål och Matt Duchene hade tre assists. William Nylander gjorde ett mål och totalt tre poäng för Toronto.

När lagen senast möttes vann Dallas med 5–1.

Toronto–Dallas 5–6 (3–0, 0–3, 2–3)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (2.14) John Tavares (William Nylander), 2–0 (14.35) Jacob Quillan (Steven Lorentz), 3–0 (15.51) William Nylander (Jake McCabe, Simon Benoit).

Andra perioden: 3–1 (20.52) Mavrik Bourque, 3–2 (25.31) Mavrik Bourque (Jason Robertson, Matt Duchene), 3–3 (29.29) Jason Robertson (Matt Duchene, Mavrik Bourque).

Tredje perioden: 4–3 (41.40) Max Domi (William Nylander, Matthew Knies), 5–3 (44.19) Nick Robertson (Troy Stecher, Matthew Knies), 5–4 (48.18) Wyatt Johnston (Mikko Rantanen, Thomas Harley), 5–5 (49.38) Arttu Hyry, 5–6 (54.52) Mavrik Bourque (Matt Duchene, Alexander Petrovic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 0-1-4

Dallas: 4-0-1

Nästa match:

Toronto: Ottawa Senators, borta, 16 april 01.30

Dallas: Buffalo Sabres, borta, 16 april 01.00