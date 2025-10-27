Dallas avgjorde i tredje perioden – vann mot Nashville

Dallas-seger med 3–2 mot Nashville

Mikko Rantanen avgjorde för Dallas

Andra raka segern för Dallas

Dallas vann matchen borta mot Nashville i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Dallas fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–0, 1–2, 0–1).

Nashville–Dallas – mål för mål

Jonathan Marchessault gav Nashville ledningen efter åtta minuter på pass av Ryan O’Reilly och Filip Forsberg. Nashville utökade ledningen genom Spencer Stastney efter 7.08 i andra perioden.

Dallas reducerade och kvitterade till 2–2 genom Oskar Back och Wyatt Johnston. 10.45 in i tredje perioden nätade Dallas Mikko Rantanen framspelad av Mavrik Bourque och Jason Robertson och avgjorde matchen. Rantanen fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Nashvilles tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Dallas fjärde uddamålsseger.

Onsdag 29 oktober spelar Nashville hemma mot Tampa Bay 00.45 och Dallas mot Washington hemma 01.30 i American Airlines Center.

Nashville–Dallas 2–3 (1–0, 1–2, 0–1)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 1–0 (8.05) Jonathan Marchessault (Ryan O’Reilly, Filip Forsberg).

Andra perioden: 2–0 (27.08) Spencer Stastney (Luke Evangelista, Justin Barron), 2–1 (29.44) Oskar Back (Radek Faksa, Thomas Harley), 2–2 (36.36) Wyatt Johnston (Jason Robertson).

Tredje perioden: 2–3 (50.45) Mikko Rantanen (Mavrik Bourque, Jason Robertson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 2-0-3

Dallas: 2-1-2

Nästa match:

Nashville: Tampa Bay Lightning, hemma, 29 oktober

Dallas: Washington Capitals, hemma, 29 oktober