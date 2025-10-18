Dalen utklassade Mjölby – vann med 8–1

Seger för Dalen med 8–1 mot Mjölby

Dalens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Royce Nundahl tremålsskytt för Dalen

Dalen övertygade när laget vann på hemmaplan mot Mjölby i U20 division 1 C syd herr med hela 8–1 (2–0, 2–0, 4–1).

Mjölbys tränare Alexander Björk tyckte till om matchen:

– Dalen är några snäpp vassare än oss i dag, vi kommer inte riktigt in i matchen och gör misstag, släpper positioner, vi har lägen att göra mål men vi får inte in puckarna i mål. Det finns inte mycket mer att säga än att man ska vara på tå direkt när pucken släpps.

Segern var Dalens fjärde på de senaste fem matcherna.

Anton Rydqvist gjorde avgörande målet

Dalen tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt tre minuter. Dalen startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Luka Nikolic och Isac Thunblom. Dalen tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.16 genom Leo Serup och gick upp till 6–0 innan Mjölby svarade.

Slutresultatet blev 8–1 i Dalens favör.

Dalens Royce Nundahl stod för tre mål och ett assist, Luka Nikolic gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Leo Serup gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Det här betyder att Dalen är kvar på tredje plats och Mjölby stannar på sjätte plats, i tabellen.

Lagen möts igen 22 november i ProTrain Arena.

Lördag 25 oktober möter Dalen Västervik hemma 14.00 och Mjölby möter Tranås hemma 15.45.

Dalen–Mjölby 8–1 (2–0, 2–0, 4–1)

U20 division 1 C syd herr, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (3.52) Luka Nikolic (Jim Mackenhauer, Leo Serup), 2–0 (6.31) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Max Ekström).

Andra perioden: 3–0 (22.00) Luka Nikolic, 4–0 (22.14) Isac Thunblom (Melvin Bjursell, Julius Lilja).

Tredje perioden: 5–0 (41.16) Leo Serup (Royce Nundahl, Luka Nikolic), 6–0 (47.29) Royce Nundahl (Tim Carlström Kaya), 6–1 (49.05) Anton Nyqvist (Theo Cannervik), 7–1 (54.30) Royce Nundahl, 8–1 (57.50) Royce Nundahl (Leo Serup, Jim Mackenhauer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 4-1-0

Mjölby: 2-0-3

Nästa match:

Dalen: Västerviks IK, hemma, 25 oktober

Mjölby: Tranås AIF, hemma, 25 oktober