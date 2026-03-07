Dalen vann matchserien mot Boro/Vetlanda

Seger för Dalen med 6–0 mot Boro/Vetlanda

Dalens Leo Serup tremålsskytt

Max Ekström avgjorde för Dalen

Efter seger på bortaplan med 6–0 (1–0, 2–0, 3–0) har Dalen nu avgjort matchserien mot Boro/Vetlanda i playoff 2 till kval till U20 region syd herr. Därmed vann Dalen serien med 2-1.

– Vi kommer upp rejält från gårdagen och gör en bra match men vi lyckas inte få in pucken. Bara och gratulera och önska Dalen lycka till. En oerhört rolig säsong med en helt otrolig grupp grabbar. Tråkigt att det slutar så tidigt, kommenterade Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein.

Leo Serup med tre mål för Dalen

Max Ekström gjorde 1–0 till Dalen efter sju minuters spel efter förarbete från Noah Hillenborg.

Efter 1.13 i andra perioden slog Luka Nikolic till framspelad av Elton Backer och Leo Serup och gjorde 0–2. Leo Serup gjorde dessutom 0–3 efter 16.48 på pass av Jim Mackenhauer och Olle Halvardsson.

Dalen fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Leo Serup, som gjorde två mål, och Vidar Lindström.

Dalens Leo Serup stod för fyra poäng, varav tre mål.

Boro/Vetlanda–Dalen 0–6 (0–1, 0–2, 0–3)

Playoff 2 till kval till U20 region syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (7.01) Max Ekström (Noah Hillenborg).

Andra perioden: 0–2 (21.13) Luka Nikolic (Elton Backer, Leo Serup), 0–3 (36.48) Leo Serup (Jim Mackenhauer, Olle Halvardsson).

Tredje perioden: 0–4 (49.20) Leo Serup (Jim Mackenhauer, Royce Nundahl), 0–5 (57.31) Vidar Lindström (Rasmus Cedervall, Anton Rydqvist), 0–6 (59.16) Leo Serup (Royce Nundahl, Luka Nikolic).