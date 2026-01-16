Dalen nollade Borås – vann med 3–0
Tre egna mål räckte mot Borås. Dalen tog hem segern hemma mot Borås i hockeyettan södra i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).
Dalen–Borås – mål för mål
Första perioden blev mållös.
Det var först 6.02 in i andra perioden som Dalen tog ledningen genom Liam Persson på passning från Sebastian Ehrenflod och Max Forsell. Efter 17.34 i andra perioden nätade Hampus Sandahl framspelad av Nils Juntorp och David Rosander och gjorde 2–0.
Jesper Thörnberg gjorde också 3–0 med assist av Nils Juntorp efter 19.48 i tredje perioden.
Det här betyder att Dalen ligger kvar på elfte plats i tabellen och Borås på femte plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Borås med 2–1.
I nästa omgång har Dalen Västervik hemma i Smedjehov, onsdag 21 januari 19.00. Borås spelar borta mot Mörrum söndag 25 januari 16.00.
Dalen–Borås 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)
Hockeyettan södra, Smedjehov
Andra perioden: 1–0 (26.02) Liam Persson (Sebastian Ehrenflod, Max Forsell), 2–0 (37.34) Hampus Sandahl (Nils Juntorp, David Rosander).
Tredje perioden: 3–0 (59.48) Jesper Thörnberg (Nils Juntorp).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Dalen: 2-2-1
Borås: 3-0-2
Nästa match:
Dalen: Västerviks IK, hemma, 21 januari 19.00
Borås: Mörrum GoIS IK, borta, 25 januari 16.00
