Dalen nollade Borås – vann med 3–0

Dalen segrade – 3–0 mot Borås

Liam Persson matchvinnare för Dalen

Andra raka segern för Dalen

Tre egna mål räckte mot Borås. Dalen tog hem segern hemma mot Borås i hockeyettan södra i en målsnål match. Slutresultatet blev 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

Dalen–Borås – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 6.02 in i andra perioden som Dalen tog ledningen genom Liam Persson på passning från Sebastian Ehrenflod och Max Forsell. Efter 17.34 i andra perioden nätade Hampus Sandahl framspelad av Nils Juntorp och David Rosander och gjorde 2–0.

Jesper Thörnberg gjorde också 3–0 med assist av Nils Juntorp efter 19.48 i tredje perioden.

Det här betyder att Dalen ligger kvar på elfte plats i tabellen och Borås på femte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Borås med 2–1.

I nästa omgång har Dalen Västervik hemma i Smedjehov, onsdag 21 januari 19.00. Borås spelar borta mot Mörrum söndag 25 januari 16.00.

Dalen–Borås 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Andra perioden: 1–0 (26.02) Liam Persson (Sebastian Ehrenflod, Max Forsell), 2–0 (37.34) Hampus Sandahl (Nils Juntorp, David Rosander).

Tredje perioden: 3–0 (59.48) Jesper Thörnberg (Nils Juntorp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 2-2-1

Borås: 3-0-2

Nästa match:

Dalen: Västerviks IK, hemma, 21 januari 19.00

Borås: Mörrum GoIS IK, borta, 25 januari 16.00