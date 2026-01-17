Dalen fortsätter vinna – 6–1 mot Mjölby

Dalen-seger med 6–1 mot Mjölby

Dalens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vidar Lindström med två mål för Dalen

6–1 (0–0, 3–0, 3–1) blev resultatet när Dalen och Mjölby möttes i Smedjehov på lördagen. I och med detta har Dalen fyra raka segrar i U20 Div 1 B syd vår herr.

Royce Nundahl gjorde matchvinnande målet

Den första perioden slutade 0–0.

Dalen stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.27.

Mjölby reducerade dock till 3–1 genom Philip Bågenklint tidigt i tredje perioden av perioden.

Dalen gjorde sen tre mål i rad och gick från 3–1 till 6–1 på bara 5.36. Dalen tog därmed en klar seger.

Vidar Lindström gjorde två mål för Dalen och spelade dessutom fram till ett mål, Luka Nikolic stod för ett mål och två assists och Leo Serup gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Mjölby vann senast lagen möttes med 5–2 i ProTrain Arena.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Dalen är Tranås. Lagen möts lördag 24 januari 14.10 i Tranås Åkeri Arena. Mjölby tar sig an Mighty Ravens hemma tisdag 20 januari 19.30.

Dalen–Mjölby 6–1 (0–0, 3–0, 3–1)

U20 Div 1 B syd vår herr, Smedjehov

Andra perioden: 1–0 (33.28) Leo Serup (Luka Nikolic), 2–0 (35.48) Royce Nundahl (Luka Nikolic, Leo Serup), 3–0 (37.55) Vidar Lindström (Jonathan Sagemar, Jim Mackenhauer).

Tredje perioden: 3–1 (43.19) Philip Bågenklint (Ludvig Junebäck), 4–1 (51.42) Anton Rydqvist (Vidar Lindström), 5–1 (56.34) Vidar Lindström (Anton Rydqvist, Ted Marjavaara), 6–1 (57.18) Luka Nikolic (Olle Halvardsson, Leo Serup).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 4-1-0

Mjölby: 3-0-2

Nästa match:

Dalen: Tranås AIF, borta, 24 januari 14.10

Mjölby: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 20 januari 19.30