Dalen en lätt match för Tranås J18

Tranås J18-seger med 8–3 mot Dalen

Alvin Claesson avgjorde för Tranås J18

Seger nummer 8 för Tranås J18

Tranås J18 tog en enkel seger mot Dalen borta i Smedjehov i U18 division 1 syd B herr. Laget dominerade matchen, som slutade 8–3 (2–1, 5–2, 1–0).

Nässjö nästa för Tranås J18

Tranås J18 spelade bäst i första perioden som laget vann med 2–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–5 och ställningen efter två perioder var 3–7.

2.07 in i tredje perioden satte Olle Gustafsson pucken på nytt och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–8.

Alfred Godenäs och Olle Gustafsson gjorde två mål och en assist var för Tranås J18.

Dalen har en vinst och fyra förluster och 11–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tranås J18 har två vinster och tre förluster och 30–22 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Dalen sist i serien medan Tranås J18 är på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Tranås AIF IF med 9–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Dalen Gisla/Nittorp i Gislerinken 12.45. Tranås J18 tar sig an Nässjö hemma 11.30.

Dalen–Tranås J18 3–8 (1–2, 2–5, 0–1)

U18 division 1 syd B herr, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (2.25) Alfred Godenäs (Vincent Senewiratne), 1–1 (4.16) Colin Blomberg (Philip Arthursson, Ted Marjavaara), 1–2 (8.41) Milo Carlswärd (Alfred Godenäs, Vincent Senewiratne).

Andra perioden: 1–3 (21.33) Olle Gustafsson, 2–3 (23.04) Tim Carlström Kaya (Ville Marjavaara), 2–4 (24.12) Alvin Claesson (Milo Carlswärd, Olle Gustafsson), 3–4 (30.53) Olle Almqvist, 3–5 (32.12) Alfred Godenäs (Milo Carlswärd, Axel Kernell), 3–6 (33.26) Alvin Claesson (Carl Sandahl), 3–7 (34.42) Vincent Sjöö-Laisio (Elias Lindén).

Tredje perioden: 3–8 (42.07) Olle Gustafsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 1-0-4

Tranås J18: 2-0-3

Nästa match:

Dalen: Gislaveds SK/Nittorp IK, borta, 30 november

Tranås J18: Nässjö HC, hemma, 30 november