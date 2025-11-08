Dalen besegrade Huddinge på hemmaplan
Dalen vann matchen hemma mot Huddinge i hockeyettan södra på lördagen. 4–1 (1–0, 0–0, 3–1) slutade matchen.
Grums nästa för Dalen
Hugo Rostedt gav Dalen ledningen efter fem minuter framspelad av Joakim Stjern Svensson och Gustav Särenborg.
Andra perioden blev mållös. Dalen hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.28 genom Max Forsell och gick upp till 3–0 innan Huddinge svarade.
Slutresultatet blev 4–1 i Dalens favör.
Det här betyder att Dalen ligger på 14:e plats i tabellen och Huddinge är på 18:e plats.
Lagen möts igen 6 februari i Björkängshallen.
I nästa match möter Dalen Grums hemma på onsdag 12 november 19.00. Huddinge möter Tingsryd lördag 22 november 16.00 borta.
Dalen–Huddinge 4–1 (1–0, 0–0, 3–1)
Hockeyettan södra, Husqvarna Garden
Första perioden: 1–0 (5.24) Hugo Rostedt (Joakim Stjern Svensson, Gustav Särenborg).
Tredje perioden: 2–0 (41.28) Max Forsell (Gustav Särenborg), 3–0 (53.07) Axel Håkansson (Victor Lindman), 3–1 (57.54) Tobias Ahlén (David Puikkonen), 4–1 (59.49) Jesper Thörnberg (Max Forsell).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Dalen: 2-0-3
Huddinge: 1-0-4
Nästa match:
Dalen: Grums IK Hockey, hemma, 12 november
Huddinge: Tingsryds AIF, borta, 22 november
