Dalen avgjorde i förlängningen mot Järfälla

Dalen vann med 3–2 efter förlängning

Sebastian Ehrenflod matchvinnare för Dalen

Halmstad nästa motstånd för Dalen

Matchen mellan Dalen och Järfälla i hockeyettan södra slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (2–1, 0–0, 0–1, 1–0). Matchhjälte blev Sebastian Ehrenflod, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Dalen–Järfälla – mål för mål

Dalen startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jesper Thörnberg och William Romfors innan Järfälla svarade och gjorde 2–1 genom Emil Broed.

Andra perioden blev mållös. 14.30 in i tredje perioden slog August Sandell till på pass av Tom Nilsson Nilsson och Neo Wahlbom och kvitterade. I förlängningen tog det 3.20 till Dalen avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Sebastian Ehrenflod, på pass av Liam Persson och Oskar Cederqvist.

Den 13 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Järfälla Ishall.

Onsdag 15 oktober 19.00 spelar Dalen borta mot Halmstad. Järfälla möter Mjölby borta i ProTrain Arena söndag 12 oktober 16.00.

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (6.26) Jesper Thörnberg (Max Forsell, Victor Westh), 2–0 (6.43) William Romfors (Jesper Thörnberg, Max Forsell), 2–1 (18.48) Emil Broed (August Sandell).

Tredje perioden: 2–2 (54.30) August Sandell (Tom Nilsson Nilsson, Neo Wahlbom).

Förlängning: 3–2 (63.20) Sebastian Ehrenflod (Liam Persson, Oskar Cederqvist).

Nästa match:

Dalen: Halmstad Hammers HC, borta, 15 oktober

Järfälla: Mjölby HC, borta, 12 oktober