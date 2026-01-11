Dahlberg och Svahlin nyckelspelare när Kumla Hockey J18 vann mot BIK Karlskoga J18

Kumla Hockey J18 segrade – 6–4 mot BIK Karlskoga J18

Svante Dahlberg avgjorde för Kumla Hockey J18

Tre raka mål för Kumla Hockey J18

Kumla Hockey J18 vann i Nobelhallen mot BIK Karlskoga J18 i U18 division 1 västra C vår på söndagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Svante Dahlberg gjorde 4–5 och Lucas Svahlin en minut senare gjorde 4–6. Matchen slutade 4–6 (2–1, 1–2, 1–3).

BIK Karlskoga J18–Kumla Hockey J18 – mål för mål

Kumla Hockey J18 tog ledningen i första perioden genom Thed Jävert.

Liam Eriksson och Lucas Weman låg sen bakom vändningen till 2–1 för BIK Karlskoga J18.

BIK Karlskoga J18 gjorde 3–1 genom Lucas Weman som gjorde sitt andra mål efter 5.51 i andra perioden.

Kumla Hockey J18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Lucas Svahlin och Liam Borehed.

BIK Karlskoga J18 tog ledningen på nytt genom Axel Karlsson efter 10.25 i tredje perioden.

Kumla Hockey J18 gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 4–3 till ledning med 4–6. 4–5-målet kom med bara 1.20 kvar att spela genom Svante Dahlberg. Och med 57 sekunder kvar att spela kom också 4–6 genom Lucas Svahlin.

Kumla Hockey J18:s Liam Borehed stod för fyra poäng, varav ett mål, Svante Dahlberg gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Lucas Svahlin gjorde två mål och ett assist.

När lagen möttes senast slutade det med seger för BIK Karlskoga J18 med 6–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Kumla Hockey J18 möter Köping IF 1 hemma i Ica Maxi Arena söndag 18 januari 17.00.

BIK Karlskoga J18–Kumla Hockey J18 4–6 (2–1, 1–2, 1–3)

U18 division 1 västra C vår, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (8.11) Thed Jävert (Liam Borehed), 1–1 (10.59) Lucas Weman (Joel Bervenståhl, Kim Book), 2–1 (11.24) Liam Eriksson (Malte Ragnarsson).

Andra perioden: 3–1 (25.51) Lucas Weman, 3–2 (34.30) Lucas Svahlin (Svante Dahlberg), 3–3 (38.47) Liam Borehed (Mio Jovander).

Tredje perioden: 4–3 (50.25) Axel Karlsson (Gustav Erlandsson, Adam Segelström), 4–4 (52.18) Svante Dahlberg (Lucas Svahlin), 4–5 (58.40) Svante Dahlberg (Martin Lundgren, Liam Borehed), 4–6 (59.03) Lucas Svahlin (Liam Borehed).

Nästa match:

Kumla Hockey J18: Köping IF:1, hemma, 18 januari 17.00