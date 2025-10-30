Columbus vann mot Toronto efter Cole Sillingers två mål

Columbus-seger med 6–3 mot Toronto

Columbus femte seger på de senaste sex matcherna

Columbus Cole Sillinger tvåmålsskytt

Det blev Columbus som gick segrande ur mötet med Toronto i NHL på hemmaplan, med 6–3 (2–0, 3–1, 1–2).

Columbus tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fyra minuter. Toronto reducerade dock till 2–1 genom Samuel Blais tidigt i andra perioden av perioden.

Columbus stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 8.36. Columbus ökade ledningen till 6–1 genom Mathieu Olivier efter 7.46 i tredje perioden.

John Tavares och Nicholas Robertson reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Toronto. Columbus tog därmed en stabil seger.

Columbus Mathieu Olivier stod för ett mål och tre assists, Charlie Coyle hade fyra assists och Cole Sillinger gjorde två mål och ett målgivande pass.

För Columbus gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Toronto är på fjärde plats.

Toronto tar sig an Philadelphia borta samma tid.

Columbus–Toronto 6–3 (2–0, 3–1, 1–2)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (7.13) Cole Sillinger (Charlie Coyle, Mathieu Olivier), 2–0 (10.47) Zach Werenski (Charlie Coyle, Mathieu Olivier).

Andra perioden: 2–1 (22.43) Samuel Blais, 3–1 (28.26) Ivan Provorov (Dmitrij Voronkov, Kirill Martjenko), 4–1 (34.09) Cole Sillinger (Charlie Coyle, Zach Werenski), 5–1 (37.02) Dante Fabbro (Mathieu Olivier, Cole Sillinger).

Tredje perioden: 6–1 (47.46) Mathieu Olivier (Charlie Coyle), 6–2 (55.52) John Tavares (Matthew Knies, Nicholas Robertson), 6–3 (58.12) Nicholas Robertson (Max Domi, Samuel Blais).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 4-0-1

Toronto: 2-0-3

Nästa match:

Columbus: St Louis Blues, hemma, 2 november

Toronto: Philadelphia Flyers, borta, 2 november