Columbus skrällde – besegrade topplaget Anaheim Ducks

Columbus vann med 4–3 efter förlängning

Columbus Zach Werenski tvåmålsskytt

Adam Fantilli matchvinnare för Columbus

Columbus ligger i botten av tabellen i NHL, men överraskade rejält när laget besegrade serieledande Anaheim Ducks på hemmaplan i Nationwide Arena. Matchen slutade 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0) efter förlängning. Columbus hade före onsdagens match fem förluster i rad.

Segermålet för Columbus stod Adam Fantilli för 3.32 in i förlängningen.

Columbus Zach Werenski tvåmålsskytt

Columbus tog ledningen efter 8.21 genom Zach Werenski.

Anaheim Ducks kvitterade till 1–1 genom Ryan Strome i början av andra perioden i andra perioden.

Columbus gjorde dock två snabba mål tidigt och gick från 1–1 till 3–1, målen av Zach Werenski och Boone Jenner.

Anaheim Ducks reducerade dock till 3–2 genom Mikael Granlund efter 5.29 av perioden.

16.44 in i tredje perioden satte Jackson Lacombe pucken och kvitterade.

Stor matchhjälte för Columbus 3.32 in i förlängningen blev Adam Fantilli med det avgörande förlängningsmålet.

Columbus har en seger och fyra förluster och 10–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad.

Den 21 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Honda Center.

Columbus tar sig an Minnesota i nästa match hemma fredag 19 december 01.00. Anaheim Ducks möter Dallas hemma lördag 20 december 04.00.

Columbus–Anaheim Ducks 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (8.21) Zach Werenski.

Andra perioden: 1–1 (23.35) Ryan Strome, 2–1 (23.59) Zach Werenski, 3–1 (24.18) Boone Jenner, 3–2 (25.29) Mikael Granlund.

Tredje perioden: 3–3 (56.44) Jackson Lacombe.

Förlängning: 4–3 (63.32) Adam Fantilli.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 1-0-4

Anaheim Ducks: 2-1-2

Nästa match:

Columbus: Minnesota Wild, hemma, 19 december 01.00

Anaheim Ducks: Dallas Stars, hemma, 20 december 04.00