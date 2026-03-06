Columbus besegrade Florida efter Mathieu Oliviers dubbel

Columbus-seger med 4–2 mot Florida

Columbus åttonde seger på de senaste tio matcherna

Mathieu Olivier gjorde två mål för Columbus

Columbus besegrade Florida på hemmaplan i fredagens match i NHL. 4–2 (1–0, 1–0, 2–2) slutade matchen.

Inför matchen hade Columbus nio raka förluster mot Florida.

Segern var Columbus åttonde på de senaste tio matcherna.

Boone Jenner bakom Columbus avgörande

Columbus tog ledningen efter 5.08 genom Ivan Provorov med assist av Sean Monahan och Kirill Martjenko.

Efter 10.50 i andra perioden slog Mathieu Olivier till på pass av Yegor Zamula och Ivan Provorov och gjorde 2–0.

Columbus ökade ledningen till 3–0 genom Boone Jenner efter 1.41 i tredje perioden.

Florida reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Niko Mikkola och Sam Bennett i tredje perioden.

Columbus kunde dock avgöra till 4–2 med 1.42 kvar av matchen genom Mathieu Olivier.

Ivan Provorov gjorde ett mål för Columbus och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast vann Florida med 7–6 efter förlängning .

I nästa omgång har Columbus Utah Mammoth hemma i Nationwide Arena, söndag 8 mars 01.00. Florida spelar borta mot Detroit lördag 7 mars 01.00.

Columbus–Florida 4–2 (1–0, 1–0, 2–2)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 1–0 (5.08) Ivan Provorov (Sean Monahan, Kirill Martjenko).

Andra perioden: 2–0 (30.50) Mathieu Olivier (Yegor Zamula, Ivan Provorov).

Tredje perioden: 3–0 (41.41) Boone Jenner (Kent Johnson, Sean Monahan), 3–1 (49.08) Niko Mikkola (Aaron Ekblad, Sam Reinhart), 3–2 (54.44) Sam Bennett (Aaron Ekblad, Matthew Tkachuk), 4–2 (58.18) Mathieu Olivier (Charlie Coyle, Ivan Provorov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 3-1-1

Florida: 1-0-4

Nästa match:

Columbus: Utah Mammoth, hemma, 8 mars 01.00

Florida: Detroit Red Wings, borta, 7 mars 01.00