Columbus avgjorde i förlängningen mot Toronto

Columbus-seger med 3–2 efter förlängning

Adam Fantilli tvåmålsskytt för Columbus

Elfte segern för Columbus

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Columbus avgöra den jämna matchen borta mot Toronto i NHL. Slutresultatet blev 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–1). Adam Fantilli blev matchhjälte för Columbus med sitt mål i förlängningen.

Den första perioden slutade mållös.

Columbus startade andra perioden bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Dmitrij Voronkov och Adam Fantilli innan Toronto svarade och gjorde 2–1 genom Dakota Mermis.

Efter 3.33 i tredje perioden kvitterade Toronto till 2–2 genom John Tavares med assist av Easton Cowan och Oliver Ekman Larsson.

Matchvinnare för bortalaget Columbus blev Adam Fantilli som 4.21 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Columbus Adam Fantilli stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var Torontos sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Columbus åttonde uddamålsseger.

För Columbus gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i Metropolitan division medan Toronto är på sjunde plats i Atlantic division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Columbus Blue Jackets med 6–3.

I nästa omgång har Toronto Montreal borta i Bell Centre, söndag 23 november 01.00. Columbus spelar borta mot Detroit lördag 22 november 19.00.

Toronto–Columbus 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)

NHL, Scotiabank Arena

Andra perioden: 0–1 (23.17) Dmitrij Voronkov (Adam Fantilli, Zach Werenski), 0–2 (32.01) Adam Fantilli (Dmitrij Voronkov, Zach Werenski), 1–2 (34.12) Dakota Mermis (John Tavares).

Tredje perioden: 2–2 (43.33) John Tavares (Easton Cowan, Oliver Ekman Larsson).

Förlängning: 2–3 (64.21) Adam Fantilli.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 1-2-2

Columbus: 3-1-1

Nästa match:

Toronto: Montreal Canadiens, borta, 23 november

Columbus: Detroit Red Wings, borta, 22 november