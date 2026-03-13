Colorados starka svit mot Seattle fortsätter
- Colorado vann med 5–1 mot Seattle
- Colorados sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Nathan MacKinnon matchvinnare för Colorado
Seattle har varit lite av ett favoritmotstånd för Colorado. På fredagen tog Colorado ännu en seger borta mot Seattle. Matchen i NHL slutade 5–1 (3–0, 1–1, 1–0). Det var Colorados sjätte raka seger mot just Seattle.
Segern var Colorados sjätte på de senaste sju matcherna, och sjätte raka segern på bortaplan.
I och med detta har Seattle fyra förluster i rad.
Winnipeg nästa för Colorado
Colorado stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.
Efter 13.36 i andra perioden nätade Ryker Evans på pass av Chandler Stephenson och reducerade åt Seattle. Colorados Nazem Kadri gjorde 1–4 efter 17.11 framspelad av Sam Malinski och Nathan MacKinnon.
12.41 in i tredje perioden satte Joel Kiviranta pucken framspelad av Josh Manson och Parker Kelly och ökade ledningen.
Colorados Nathan MacKinnon stod för fyra poäng, varav ett mål.
I tabellen innebär det här att Seattle nu ligger på femte plats i Pacific division. Colorado leder Central division.
Lagens första möte för säsongen vann Colorado med 5–3.
I nästa omgång har Seattle Vancouver borta i Rogers Arena, söndag 15 mars 03.00. Colorado spelar borta mot Winnipeg lördag 14 mars 21.00.
Seattle–Colorado 1–5 (0–3, 1–1, 0–1)
NHL, Climate Pledge Arena
Första perioden: 0–1 (3.45) Martin Necas (Devon Toews, Nathan MacKinnon), 0–2 (12.54) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Devon Toews), 0–3 (18.48) Nicolas Roy (Brock Nelson, Nathan MacKinnon).
Andra perioden: 1–3 (33.36) Ryker Evans (Chandler Stephenson), 1–4 (37.11) Nazem Kadri (Sam Malinski, Nathan MacKinnon).
Tredje perioden: 1–5 (52.41) Joel Kiviranta (Josh Manson, Parker Kelly).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Seattle: 1-0-4
Colorado: 4-0-1
Nästa match:
Seattle: Vancouver Canucks, borta, 15 mars 03.00
Colorado: Winnipeg Jets, borta, 14 mars 21.00
