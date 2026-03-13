Colorados starka svit mot Seattle fortsätter

Colorado vann med 5–1 mot Seattle

Colorados sjätte seger på de senaste sju matcherna

Nathan MacKinnon matchvinnare för Colorado

Seattle har varit lite av ett favoritmotstånd för Colorado. På fredagen tog Colorado ännu en seger borta mot Seattle. Matchen i NHL slutade 5–1 (3–0, 1–1, 1–0). Det var Colorados sjätte raka seger mot just Seattle.

Segern var Colorados sjätte på de senaste sju matcherna, och sjätte raka segern på bortaplan.

I och med detta har Seattle fyra förluster i rad.

Winnipeg nästa för Colorado

Colorado stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 13.36 i andra perioden nätade Ryker Evans på pass av Chandler Stephenson och reducerade åt Seattle. Colorados Nazem Kadri gjorde 1–4 efter 17.11 framspelad av Sam Malinski och Nathan MacKinnon.

12.41 in i tredje perioden satte Joel Kiviranta pucken framspelad av Josh Manson och Parker Kelly och ökade ledningen.

Colorados Nathan MacKinnon stod för fyra poäng, varav ett mål.

I tabellen innebär det här att Seattle nu ligger på femte plats i Pacific division. Colorado leder Central division.

Lagens första möte för säsongen vann Colorado med 5–3.

I nästa omgång har Seattle Vancouver borta i Rogers Arena, söndag 15 mars 03.00. Colorado spelar borta mot Winnipeg lördag 14 mars 21.00.

Seattle–Colorado 1–5 (0–3, 1–1, 0–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (3.45) Martin Necas (Devon Toews, Nathan MacKinnon), 0–2 (12.54) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Devon Toews), 0–3 (18.48) Nicolas Roy (Brock Nelson, Nathan MacKinnon).

Andra perioden: 1–3 (33.36) Ryker Evans (Chandler Stephenson), 1–4 (37.11) Nazem Kadri (Sam Malinski, Nathan MacKinnon).

Tredje perioden: 1–5 (52.41) Joel Kiviranta (Josh Manson, Parker Kelly).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 1-0-4

Colorado: 4-0-1

Nästa match:

Seattle: Vancouver Canucks, borta, 15 mars 03.00

Colorado: Winnipeg Jets, borta, 14 mars 21.00