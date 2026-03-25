Colorado vann toppmötet mot Pittsburgh

Colorado vann med 6–2 mot Pittsburgh

Colorado tog en tung seger på bortaplan mot Pittsburgh i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på onsdagen. Matchen slutade 2–6 (1–4, 0–1, 1–1).

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Pittsburgh med hela 7–2.

Colorado var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Efter 17.29 i andra perioden nätade Martin Necas återigen framspelad av Devon Toews och Sam Malinski och gjorde 1–5.

11.47 in i tredje perioden nätade Pittsburghs Rickard Rakell på pass av Sidney Crosby och Bryan Rust och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Pittsburgh. 16.20 in i perioden slog Ross Colton till på pass av Valerij Nitjusjkin och Jack Drury och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

I tabellen innebär det här att Pittsburgh nu ligger på tredje plats i Metropolitan division. Colorado leder Central division.

Pittsburgh–Colorado 2–6 (1–4, 0–1, 1–1)

NHL, PPG PAINTS Arena

Första perioden: 0–1 (4.57) Nathan MacKinnon, 1–1 (8.09) Jegor Tjinachov (Samuel Girard, Kris Letang), 1–2 (15.24) Sam Malinski (Brock Nelson, Devon Toews), 1–3 (16.44) Martin Necas (Cale Makar, Brock Nelson), 1–4 (17.19) Parker Kelly (Logan O’Connor, Nazem Kadri).

Andra perioden: 1–5 (37.29) Martin Necas (Devon Toews, Sam Malinski).

Tredje perioden: 2–5 (51.47) Rickard Rakell (Sidney Crosby, Bryan Rust), 2–6 (56.20) Ross Colton (Valerij Nitjusjkin, Jack Drury).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-1-2

Colorado: 3-1-1

Nästa match:

Colorado: Winnipeg Jets, borta, 27 mars 01.00