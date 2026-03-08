Colorado vann toppmötet mot Minnesota med 3–2

Seger för Colorado med 3–2 efter straffar

Colorados sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Nathan MacKinnon gjorde två mål för Colorado

Colorado tog emot Minnesota i söndagens toppmöte i NHL. Och det slutade med seger för hemmalaget Colorado, som besegrade Minnesota med 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Det här innebär att Colorado nu har fem segrar i följd i NHL.

Nathan MacKinnon tvåmålsskytt för Colorado

Första perioden blev mållös.

Nathan MacKinnon gjorde 1–0 till Colorado 12.19 in i andra perioden på passning från Nazem Kadri.

Nico Sturm och Kirill Kaprizov såg till att Minnesota vände till ledning med 1–2.

Colorado kvitterade till 2–2 genom Nicolas Roy i tredje perioden.

Colorados Nathan MacKinnon satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Minnesota Wild har tagit två segrar före den här matchen. Colorado Avalanche vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Colorado tar sig an Edmonton i nästa match hemma onsdag 11 mars 03.00. Minnesota möter samma dag 01.00 Utah Mammoth hemma.

Colorado–Minnesota 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 0–0, 1–0)

NHL, Ball Arena

Andra perioden: 1–0 (32.19) Nathan MacKinnon (Nazem Kadri).

Tredje perioden: 1–1 (44.17) Kirill Kaprizov (Quinn Hughes, Joel Eriksson Ek), 1–2 (47.01) Nico Sturm (Brock Faber), 2–2 (52.39) Nicolas Roy (Brett Kulak, Joel Kiviranta).

Straffar: 3–2 (65.00) Nathan MacKinnon.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 5-0-0

Minnesota: 2-1-2

Nästa match:

Colorado: Edmonton Oilers, hemma, 11 mars 03.00

Minnesota: Utah Mammoth, hemma, 11 mars 01.00