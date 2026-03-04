Colorado vann toppmötet mot Anaheim Ducks

Colorado segrade – 5–1 mot Anaheim Ducks

Colorados femte seger på de senaste sex matcherna

Colorados Parker Kelly tvåmålsskytt

Det var två topplag som möttes i NHL på onsdagen. Och det slutade med seger för bortalaget Colorado, som besegrade Anaheim Ducks med 5–1 (2–0, 1–1, 2–0) i den tidiga seriefinalen.

Segern var Colorados femte på de senaste sex matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Martin Necas bakom Colorados avgörande

Colorado tog ledningen efter 11.33 genom Cale Makar på passning från Valerij Nitjusjkin och Brock Nelson. Laget gjorde 0–2 efter 14.05 när Martin Necas slog till efter förarbete från Brock Nelson och Cale Makar.

Efter 4.50 i andra perioden nätade Cutter Gauthier framspelad av Jackson Lacombe och Chris Kreider och reducerade åt Anaheim Ducks. Colorados Parker Kelly gjorde 1–3 efter 15.02 på pass av Cale Makar och Jack Drury.

4.35 in i tredje perioden nätade Colorados Gabriel Landeskog på pass av Nathan MacKinnon och ökade ledningen. Efter 10.06 nätade Parker Kelly återigen framspelad av Jack Drury och Brett Kulak och ökade ledningen för Colorado.

Cale Makar gjorde ett mål för Colorado och två assist.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Anaheim Ducks NY Islanders hemma i Honda Center, torsdag 5 mars 04.00. Colorado spelar borta mot Dallas lördag 7 mars 02.00.

Anaheim Ducks–Colorado 1–5 (0–2, 1–1, 0–2)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (11.33) Cale Makar (Valerij Nitjusjkin, Brock Nelson), 0–2 (14.05) Martin Necas (Brock Nelson, Cale Makar).

Andra perioden: 1–2 (24.50) Cutter Gauthier (Jackson Lacombe, Chris Kreider), 1–3 (35.02) Parker Kelly (Cale Makar, Jack Drury).

Tredje perioden: 1–4 (44.35) Gabriel Landeskog (Nathan MacKinnon), 1–5 (50.06) Parker Kelly (Jack Drury, Brett Kulak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 4-0-1

Colorado: 4-0-1

Nästa match:

Anaheim Ducks: New York Islanders, hemma, 5 mars 04.00

Colorado: Dallas Stars, borta, 7 mars 02.00