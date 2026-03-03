Colorado vann efter avgörande i tredje perioden mot Los Angeles

Colorado vann med 4–2 mot Los Angeles

Colorados fjärde seger på de senaste fem matcherna

Devon Toews matchvinnare för Colorado

Det blev seger för Colorado borta mot Los Angeles i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Colorado drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (1–2, 1–0, 0–2).

Segern var Colorados fjärde på de senaste fem matcherna.

Anaheim Ducks nästa för Colorado

Colorado startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Nathan MacKinnon och Gabriel Landeskog innan Los Angeles svarade och gjorde 2–1 genom Brandt Clarke.

Efter 8.32 i andra perioden nätade Angus Booth på pass av Brian Dumoulin och Adrian Kempe och kvitterade för Los Angeles.

15.05 in i tredje perioden fick Devon Toews utdelning framspelad av Nathan MacKinnon och Cale Makar och gav laget ledningen. Colorado punkterade matchen med ett 2–4-mål med en sekund kvar att spela genom Martin Necas. 2–4-målet blev matchens sista.

Martin Necas gjorde ett mål för Colorado och två assist.

Los Angeles stannar därmed på sjätte plats i Pacific division och Colorado toppar fortfarande tabellen i Central division.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Colorado Avalanche vunnit.

Fredag 6 mars 03.30 spelar Los Angeles hemma mot NY Islanders. Colorado möter Anaheim Ducks borta i Honda Center onsdag 4 mars 04.00.

Los Angeles–Colorado 2–4 (1–2, 1–0, 0–2)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 0–1 (4.27) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Gabriel Landeskog), 0–2 (10.13) Gabriel Landeskog (Brent Burns, Martin Necas), 1–2 (17.20) Brandt Clarke (Anze Kopitar).

Andra perioden: 2–2 (28.32) Angus Booth (Brian Dumoulin, Adrian Kempe).

Tredje perioden: 2–3 (55.05) Devon Toews (Nathan MacKinnon, Cale Makar), 2–4 (59.59) Martin Necas.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 1-0-4

Colorado: 4-0-1

Nästa match:

Los Angeles: New York Islanders, hemma, 6 mars 03.30

Colorado: Anaheim Ducks, borta, 4 mars 04.00