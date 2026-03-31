Colorado utklassade Calgary hemma

Colorado-seger med 9–2 mot Calgary

Colorados femte seger på de senaste sex matcherna

Colorados Nazem Kadri tvåmålsskytt

Det blev en storseger för Colorado när laget mötte Calgary på hemmaplan i NHL. Matchen slutade 9–2 (5–0, 1–1, 3–1).

Colorado var vassast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Efter 3.37 i andra perioden reducerade Calgary till 5–1 genom Brennan Othmann framspelad av John Beecher. Efter 19.25 i andra perioden nätade Nathan MacKinnon på pass av Cale Makar och Brock Nelson och gjorde 6–1.

Colorado hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.24 genom Martin Necas och gick upp till 8–1 innan Calgary svarade.

Nathan MacKinnon gjorde ett mål för Colorado och två målgivande passningar, Cale Makar hade tre assists, Parker Kelly gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Jack Drury gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Martin Necas gjorde ett mål och två målgivande passningar.

I nästa match möter Colorado Vancouver hemma på torsdag 2 april 02.30. Calgary möter Vegas fredag 3 april 04.00 borta.

Colorado–Calgary 9–2 (5–0, 1–1, 3–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (2.31) Jack Drury (Parker Kelly, Sam Malinski), 2–0 (6.31) Nazem Kadri (Martin Necas, Cale Makar), 3–0 (7.37) Nazem Kadri, 4–0 (9.19) Gabriel Landeskog (Brock Nelson, Valerij Nitjusjkin), 5–0 (15.50) Parker Kelly (Cale Makar, Jack Drury).

Andra perioden: 5–1 (23.37) Brennan Othmann (John Beecher), 6–1 (39.25) Nathan MacKinnon (Cale Makar, Brock Nelson).

Tredje perioden: 7–1 (46.24) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Artturi Lehkonen), 8–1 (48.10) Sam Malinski (Parker Kelly, Jack Drury), 8–2 (52.53) Ryan Strome (Jegor Sjarangovitj, Victor Olofsson), 9–2 (56.48) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon, Martin Necas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 4-0-1

Calgary: 3-1-1

Nästa match:

Colorado: Vancouver Canucks, hemma, 2 april 02.30

Calgary: Vegas Golden Knights, borta, 3 april 04.00