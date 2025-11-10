Colorado tog förlängningsseger mot Vancouver

Colorado segrade – 5–4 efter förlängning

Colorados femte seger på de senaste sex matcherna

Gavin Brindley matchvinnare för Colorado

Colorados väg till seger mot Vancouver borta i NHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 5–4 (2–1, 0–1, 2–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Gavin Brindley, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Segern var Colorados femte på de senaste sex matcherna.

Vancouver–Colorado – mål för mål

Colorado startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Nathan MacKinnon innan Vancouver svarade och gjorde 2–1 genom Linus Karlsson. Redan efter 1.44 i andra perioden kvitterade Vancouver till 2–2 genom Kiefer Sherwood. Colorado tog ledningen på nytt genom Artturi Lehkonen efter 28 sekunder i tredje perioden.

Vancouver kvitterade till 3–3 genom Drew O’Connor efter 7.26 av perioden.

Efter 9.47 gjorde Colorado 3–4 genom Artturi Lehkonen som gjorde sitt andra mål.

Vancouver gjorde 4–4 genom Jake Debrusk med 3.01 kvar att spela av perioden. Matchvinnare för bortalaget Colorado 1.08 in i förlängningen blev Gavin Brindley med det avgörande målet i förlängningen.

Nathan MacKinnon gjorde två mål för Colorado och två assist.

Det här var Vancouvers tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Colorados tredje uddamålsseger.

För Vancouver gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Colorado leder serien.

Onsdag 12 november möter Vancouver Winnipeg hemma 04.00 och Colorado möter Anaheim Ducks hemma 03.30.

Vancouver–Colorado 4–5 (1–2, 1–0, 2–2, 0–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 0–1 (6.41) Nathan MacKinnon (Valerij Nitjusjkin, Cale Makar), 0–2 (8.10) Nathan MacKinnon (Victor Olofsson, Valerij Nitjusjkin), 1–2 (11.47) Linus Karlsson (Filip Hronek, Evander Kane).

Andra perioden: 2–2 (21.44) Kiefer Sherwood.

Tredje perioden: 2–3 (40.28) Artturi Lehkonen (Brent Burns, Nathan MacKinnon), 3–3 (47.26) Drew O’Connor, 3–4 (49.47) Artturi Lehkonen (Martin Necas, Nathan MacKinnon), 4–4 (56.59) Jake Debrusk (Brock Boeser, Quinn Hughes).

Förlängning: 4–5 (61.08) Gavin Brindley.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 2-1-2

Colorado: 4-1-0

Nästa match:

Vancouver: Winnipeg Jets, hemma, 12 november

Colorado: Anaheim Ducks, hemma, 12 november