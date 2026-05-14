Colorado till semifinal – avgjorde i femte matchen efter rysare

Colorado vann med 4–3 efter förlängning

Colorados fjärde seger på de senaste fem matcherna

Brett Kulak avgjorde för Colorado

Segern på hemmaplan med 4–3 (0–3, 1–0, 2–0, 1–0) efter förlängning gör att Colorado har säkrat segern i matchserien mot Minnesota i Stanley Cup-kvartsfinal herr. Därmed vann Colorado totalt med 4-1 i matcher.

Segermålet för Colorado stod Brett Kulak för 3.52 in i förlängningen.

Colorado–Minnesota – mål för mål

Minnesota stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 11.00 i andra perioden nätade Parker Kelly framspelad av Brent Burns och Brett Kulak och reducerade åt Colorado.

Jack Drury såg till att Colorado reducerade igen efter 16.27 i tredje perioden på pass av Devon Toews och Nicolas Roy. Laget kvitterade till 3–3 med 1.23 kvar att spela genom Nathan MacKinnon efter pass från Martin Necas och Brent Burns.

Stor matchhjälte för blev Brett Kulak som 3.52 in i förlängningen satte det avgörande målet för Colorado på pass av Martin Necas och Parker Kelly.

Colorado är nu klart för semifinal.

Colorado–Minnesota 4–3 (0–3, 1–0, 2–0, 1–0)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (0.34) Marcus Johansson (Matt Boldy, Quinn Hughes), 0–2 (11.03) Nick Foligno (Nico Sturm, Kirill Kaprizov), 0–3 (15.56) Nick Foligno (Nico Sturm, Matt Boldy).

Andra perioden: 1–3 (31.00) Parker Kelly (Brent Burns, Brett Kulak).

Tredje perioden: 2–3 (56.27) Jack Drury (Devon Toews, Nicolas Roy), 3–3 (58.37) Nathan MacKinnon (Martin Necas, Brent Burns).

Förlängning: 4–3 (63.52) Brett Kulak (Martin Necas, Parker Kelly).

Utvisningar, Colorado: 1×2 min. Minnesota: 1×2 min.

Slutresultat i serien: Colorado–Minnesota 4–1 (bäst av 7)