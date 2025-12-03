Colorado fortsätter vinna på hemmaplan – slog Vancouver med 3–1

Colorado segrade – 3–1 mot Vancouver

Colorados nionde seger på de senaste tio matcherna

Nathan MacKinnon med två mål för Colorado

Hemma i Ball Arena är Colorado svårslaget just nu i NHL. Nio segrar i rad på hemmaplan har laget efter seger mot Vancouver. Matchen slutade 3–1 (1–1, 2–0, 0–0).

Brock Nelson gjorde matchvinnande målet

Linus Karlsson gav Vancouver ledningen efter tre minuter med assist av Arshdeep Bains och Aatu Räty.

1–1 kom efter 19.26 genom Nathan MacKinnon efter förarbete av Devon Toews och Sam Malinski.

Colorado gjorde också 2–1 efter 13.51 i andra perioden när Brock Nelson hittade rätt framspelad av Gabriel Landeskog och Ross Colton.

Nathan MacKinnon gjorde dessutom 3–1 efter 19.28 på pass av Gabriel Landeskog och Josh Manson. MacKinnon fullbordade därmed lagets vändning.

I tredje perioden höll Colorado i sin 3–1-ledning och vann.

Lagens första möte för säsongen vann Colorado Avalanche med 5–4 efter förlängning .

Colorado tar sig an NY Islanders i nästa match borta fredag 5 december 01.00. Vancouver möter Utah Mammoth hemma lördag 6 december 03.00.

Colorado–Vancouver 3–1 (1–1, 2–0, 0–0)

NHL, Ball Arena

Första perioden: (Arshdeep Bains, Aatu Räty), 1–1 (19.26) Nathan MacKinnon (Devon Toews, Sam Malinski).

Andra perioden: 2–1 (33.51) Brock Nelson (Gabriel Landeskog, Ross Colton), 3–1 (39.28) Nathan MacKinnon (Gabriel Landeskog, Josh Manson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 4-1-0

Vancouver: 1-1-3

Nästa match:

Colorado: New York Islanders, borta, 5 december

Vancouver: Utah Mammoth, hemma, 6 december