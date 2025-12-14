Colorado fortsätter skörda segrar hemma – vann med 4–2 mot Nashville

Colorado-seger med 4–2 mot Nashville

Colorados fjärde seger på de senaste fem matcherna

Victor Olofsson matchvinnare för Colorado

Colorado gillar att spela på hemmaplan. I Ball Arena mot Nashville kom nämligen hemmaseger nummer elva i rad i NHL. Matchen slutade 4–2 (2–1, 1–0, 1–1).

Segern var Colorados fjärde på de senaste fem matcherna.

Colorado–Nashville – mål för mål

Colorado startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Nathan MacKinnon och Jack Drury innan Nashville svarade och gjorde 2–1 genom Jonathan Marchessault.

Efter tio minuter i andra perioden slog Victor Olofsson till på pass av Samuel Girard och Sam Malinski och gjorde 3–1.

16.28 in i tredje perioden nätade Colorados Valerij Nitjusjkin framspelad av Nathan MacKinnon och ökade ledningen.

Tyson Jost stod för målet när Nashville reducerade till 4–2 med 1.03 kvar att spela. Mer än så blev det dock inte för Nashville.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Colorado Seattle borta på onsdag 17 december 04.00. Nashville möter St Louis tisdag 16 december 02.00 borta.

Colorado–Nashville 4–2 (2–1, 1–0, 1–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (1.24) Nathan MacKinnon (Brent Burns), 2–0 (11.49) Jack Drury (Cale Makar, Samuel Girard), 2–1 (12.39) Jonathan Marchessault (Ryan O’Reilly, Filip Forsberg).

Andra perioden: (Samuel Girard, Sam Malinski).

Tredje perioden: 4–1 (56.28) Valerij Nitjusjkin (Nathan MacKinnon), 4–2 (58.57) Tyson Jost.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 4-1-0

Nashville: 3-0-2

Nästa match:

Colorado: Seattle Kraken, borta, 17 december 04.00

Nashville: St Louis Blues, borta, 16 december 02.00