Colorado avgjorde i sista perioden och vann mot Winnipeg

Colorado vann med 3–2 mot Winnipeg

Colorados fjärde seger på de senaste fem matcherna

Nathan MacKinnon med två mål för Colorado

Colorado vann matchen borta mot Winnipeg i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Colorado fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–1, 0–0, 1–2).

Winnipeg tog ledningen efter 9.55 genom Mark Scheifele efter förarbete från Kyle Connor och Josh Morrissey. Colorado kvitterade när Jack Drury fick träff efter pass från Sam Malinski och Parker Kelly efter 17.40.

Andra perioden blev mållös.

Colorado startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Nathan MacKinnon. Winnipeg gjorde 2–3 genom Mark Scheifele efter 09.39 men kom aldrig närmare.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Winnipeg–Colorado 2–3 (1–1, 0–0, 1–2)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 1–0 (9.55) Mark Scheifele (Kyle Connor, Josh Morrissey), 1–1 (17.40) Jack Drury (Sam Malinski, Parker Kelly).

Tredje perioden: 1–2 (40.13) Nathan MacKinnon (Nazem Kadri, Martin Necas), 1–3 (43.55) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen, Gabriel Landeskog), 2–3 (49.39) Mark Scheifele (Cole Perfetti, Gabriel Vilardi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 2-1-2

Colorado: 4-1-0

