Colorado avgjorde i sista perioden och vann mot Utah

Colorado vann med 2–1 mot Utah

Nathan Mackinnon avgjorde för Colorado

Andra raka segern för Colorado

Colorado vann hemma mot Utah i NHL med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Colorado avgjorde i sista perioden.

Det var andra raka segern för Colorado, efter 4–1 mot Los Angeles i premiären.

Colorado–Utah – mål för mål

Colorado tog ledningen efter tio minuters spel genom Ross Colton på pass av Victor Olofsson. Efter 17.50 i andra perioden nätade Dylan Guenther framspelad av Clayton Keller och Nick Schmaltz och kvitterade för Utah. Nathan Mackinnon gav Colorado ledningen tidigt i tredje perioden framspelad av Cale Makar och Martin Necas. Det fastställde slutresultatet till 2–1.

I nästa match, söndag 12 oktober möter Colorado Dallas hemma i Ball Arena 03.00 medan Utah spelar borta mot Nashville 02.00.

Colorado–Utah 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (10.57) Ross Colton (Victor Olofsson).

Andra perioden: 1–1 (37.50) Dylan Guenther (Clayton Keller, Nick Schmaltz).

Tredje perioden: 2–1 (42.53) Nathan Mackinnon (Cale Makar, Martin Necas).

Nästa match:

Colorado: Dallas Stars, hemma, 12 oktober

Utah: Nashville Predators, borta, 12 oktober