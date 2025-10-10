Colorado avgjorde i sista perioden och vann mot Utah
- Colorado vann med 2–1 mot Utah
- Nathan Mackinnon avgjorde för Colorado
- Andra raka segern för Colorado
Colorado vann hemma mot Utah i NHL med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Colorado avgjorde i sista perioden.
Det var andra raka segern för Colorado, efter 4–1 mot Los Angeles i premiären.
Colorado–Utah – mål för mål
Colorado tog ledningen efter tio minuters spel genom Ross Colton på pass av Victor Olofsson. Efter 17.50 i andra perioden nätade Dylan Guenther framspelad av Clayton Keller och Nick Schmaltz och kvitterade för Utah. Nathan Mackinnon gav Colorado ledningen tidigt i tredje perioden framspelad av Cale Makar och Martin Necas. Det fastställde slutresultatet till 2–1.
I nästa match, söndag 12 oktober möter Colorado Dallas hemma i Ball Arena 03.00 medan Utah spelar borta mot Nashville 02.00.
Colorado–Utah 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)
NHL, Ball Arena
Första perioden: 1–0 (10.57) Ross Colton (Victor Olofsson).
Andra perioden: 1–1 (37.50) Dylan Guenther (Clayton Keller, Nick Schmaltz).
Tredje perioden: 2–1 (42.53) Nathan Mackinnon (Cale Makar, Martin Necas).
Nästa match:
Colorado: Dallas Stars, hemma, 12 oktober
Utah: Nashville Predators, borta, 12 oktober
