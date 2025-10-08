Clemensnäs vände underläge till seger

Clemensnäs segrade – 4–2 mot Sunderby

Melwin Jalstrand matchvinnare för Clemensnäs

Andra raka segern för Clemensnäs

Clemensnäs hade problem och låg under med 1–2 efter två perioder i matchen i U18 regional norr herr mot Sunderby i Sunderby Ishall. Men i tredje kom vändningen och till slut blev det 4–2 för bortalaget Clemensnäs.

Sunderby–Clemensnäs – mål för mål

Första perioden blev mållös. Sunderby startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av John Öhrling och Emil Hezekielsson innan Clemensnäs svarade och gjorde 2–1 genom Oskar Öhrvall. Clemensnäs vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–1 till 2–4 i tredje perioden.

Clemensnäs ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Sunderby är på åttonde plats. Ett tapp för Clemensnäs som låg på andra plats så sent som den 17 september.

Sunderby tar sig an Vännäs i nästa match borta lördag 11 oktober 15.00. Clemensnäs möter Timrå IK U18 borta lördag 18 oktober 16.00.

Sunderby–Clemensnäs 2–4 (0–0, 2–1, 0–3)

U18 regional norr herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 1–0 (21.47) John Öhrling, 2–0 (30.46) Emil Hezekielsson (Joel Eriksson, Anton Lauri), 2–1 (31.29) Oskar Öhrvall (Casper Wahlberg, Max Hofverberg).

Tredje perioden: 2–2 (43.14) Kimi Broberg (Theo Holmström, Alvin Majanen), 2–3 (52.40) Melwin Jalstrand (Casper Wahlberg), 2–4 (55.01) Filip Grundström (Rasmus Grundberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 2-0-3

Clemensnäs: 2-0-3

Nästa match:

Sunderby: Vännäs HC, borta, 11 oktober

Clemensnäs: Timrå IK, borta, 18 oktober