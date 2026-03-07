Clemensnäs U18 fortsätter vinna mot Ö-vik Hockey U18

Clemensnäs U18 vann med 3–2 mot Ö-vik Hockey U18

Oskar Öhrvall tvåmålsskytt för Clemensnäs U18

Andra raka segern för Clemensnäs U18

Ö-vik Hockey U18 är lite av ett drömmotstånd för Clemensnäs U18. På lördagen vann Clemensnäs U18 på nytt – den här gången hemma i Kopparhallen. Matchen i U18 regional norr fortsättning vår herr slutade 3–2 (0–1, 1–0, 2–1). Det var Clemensnäs U18:s femte raka seger mot Ö-vik Hockey U18.

Clemensnäs U18:s Oskar Öhrvall tvåmålsskytt

Alex Lindahl gjorde 1–0 till Ö-vik Hockey U18 efter nio minuter.

Efter 16.12 i andra perioden slog Theo Holmström till framspelad av Laurynas Stirna och Ludwig Lindvall och kvitterade för Clemensnäs U18.

Clemensnäs U18 tog ledningen med 2–1 genom Oskar Öhrvall efter 1.49 i tredje perioden.

Ö-vik Hockey U18 gjorde 2–2 genom Axel Kavenstrand efter 5.10 av perioden.

Clemensnäs U18 kunde dock avgöra till 3–2 med 6.11 kvar av matchen genom Oskar Öhrvall.

Med en omgång kvar är Clemensnäs U18 på sjätte plats i tabellen medan Ö-vik Hockey U18 är på femte plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Clemensnäs HC vunnit.

Söndag 8 mars möter Clemensnäs U18 Sundsvall Hockey U18 hemma 12.30 och Ö-vik Hockey U18 möter SK Lejon U18 borta 12.00.

Clemensnäs U18–Ö-vik Hockey U18 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (9.21) Alex Lindahl.

Andra perioden: 1–1 (36.12) Theo Holmström (Laurynas Stirna, Ludwig Lindvall).

Tredje perioden: 2–1 (41.49) Oskar Öhrvall (Filip Grundström, Peter Bagrov), 2–2 (45.10) Axel Kavenstrand (Alex Lindahl, Vilmer Östman), 3–2 (53.49) Oskar Öhrvall (Casper Wahlberg, Noel Lindgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs U18: 2-1-2

Ö-vik Hockey U18: 2-1-2

Nästa match:

Clemensnäs U18: IF Sundsvall Hockey, hemma, 8 mars 12.30

Ö-vik Hockey U18: SK Lejon, borta, 8 mars 12.00